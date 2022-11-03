مصر ترحب باتفاق وقف العدائيات بإثيوبيا: نتمنى إحلال السلام الدائم

جدة - نرمين السيد - رحب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، باتفاق وقف العدائيات الذى تم التوقيع عليه فى جنوب إفريقيا أمس، بين حكومة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة وجبهة تحرير التيجراى، بعد محادثات سلام دامت لقرابة العشرة أيام.





وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، وفقا لبيان صحفى، عن خالص تمنيات جمهورية مصر العربية بأن يسهم الاتفاق فى إحلال السلام الدائم فى إثيوبيا، وأن يتيح الفرصة لحكومة وشعب إثيوبيا الشقيق لإزالة آثار النزاع ومعالجة أسبابه، ولتضميد الجروح وإعادة بناء السلام الاجتماعى. وأكد السفير أبو زيد على أن إحلال السلام فى إثيوبيا يُعد أملاً ومطلباً لجميع شعوب القارة الإفريقية نظراً لأهمية ذلك فى تعزيز بنية السلم والأمن والاستقرار فى القارة، وفى منطقة شرق إفريقيا على وجه الخصوص. ومن ناحية أخرى، نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية شكر وتقدير جمهورية مصر العربية للجهود التى بذلها الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقى للقرن الإفريقى، رئيس نيجيريا السابق "أولوسيجين أوباسانجو، وأعضاء فريق الاتحاد الإفريقى رفيع المستوى لعملية السلام الإثيوبية، وأعضاء فريق الحكماء التابع للاتحاد الإفريقى، على ما بذلوه من جهد فى سبيل التوصل الى هذا الاتفاق. كما وجه الشكر لرئيس دولة جنوب إفريقيا وحكومة بلاده على استضافتهم لهذه المحادثات.

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