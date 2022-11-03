التنمية المحلية: تمويل 394 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر بـ6 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر أكتوبر الماضى على تمويل 394 مشروعا بجملة استثمارات 6 ملايين جنيه، منها مليون جنيه مشاركة من المستفيدين.





ولفت آمنة إلى أن الصندوق نفذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفرص عمل مباشرة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى، ومنافذ بيع المواد الغذائية، وملابس ومفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة، ولحوم بيضاء، وصناعات بيئية ويدوية، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشار وزير التنمية المحلية وفق بيان اليوم الخميس إلى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.

وكشف آمنة، عن أنه تم رفع الأسقف الائتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هى، ليكون الحد الأقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنية، و15 ألف جنيه حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، وليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألفا، أما باقى القطاعات التى يقرضها الصندوق، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.

ووجه الوزير، القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة فى مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة حياة كريمة من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشى مع الهدف الرئيسى للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وأكد آمنة، أن صندوق التنمية المحلية يولى اهتماما لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بقرى الريف المصرى، وإعانة السيدات على إقامة مشروعاتهن الخاصة، وتوفير دخل شهرى ثابت يعتمدن عليه فى حياتهن، كاشفا عن أن الصندوق مول 295 مشروعا للسيدات بنسبة 75 % من إجمالى المشروعات التى وافق عليها.

ولفت إلى أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول فى المستفيدين من المشروعات المنفذة بإجمالى 228 مشروعا بإجمالى استثمارات 3 ملايين جنيه، يليها محافظة المنوفية بـ56 مشروعا باستثمارات 1,3 مليون جنيه، ثم محافظة الإسماعيلية بـ26 مشروعا باستثمارات 1,7 مليون جنيه، ثم قنا بـ22 مشروعا باستثمارات 570 ألف جنيه، مشيرا إلى اهتمام الوزارة برفع مهارات العاملين بإدارات الصندوق بالمحافظات، حيث يتم خلال العام الحالى تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة فى مجال الإقراض وتحصيل الأقساط، وتبسيط الإجراءات للتسهيل على المقترضين.

وأضاف الوزير، أن خطة عمل الصندوق الحالية تتضمن التنسيق الكامل مع منصة أيادى مصر التى أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكترونى للاستفادة من قدرتها الفنية المتخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية موجها إدارات التنمية بالمحافظات بتكثيف الندوات لرفع وعى ومهارات المواطنين على استخدام المنصة، والتعامل معها، وتقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات المنفذة وتذليل المعوقات التى يواجهونها فى تسويق منتجاتهم وخاصة التى تصنعها السيدات المصريات، والتى تمثل النسبة الأكبر التى يركز الصندوق على إقراضهن، والعمل على مساعدتهن فى رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا مما يساهم فى زيادة دخلهن وفتح أسواق جديدة تدر لها ربحا مميزا.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، على يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية فى القرى وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.