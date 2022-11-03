الأزهر الشريف يؤكد أهمية ملتقى البحرين الدولى للحوار

جدة - نرمين السيد - وبدأ ملتقى البحرين الدولى للحوار جلسته الافتتاحية بالحديث عن أهمية الحوار بين الأديان بحضور الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، وبمشاركة الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقداسة البطريرك المسكونى برثلماوس الأول رئيس أساقفة القسطنطينية بالجمهورية التركية، والسفير حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، والسيد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات.



وأوضح الأزهر فى بيان اليوم الخميس أن الملتقى انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى غد الجمعة برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من الرموز وقادة وممثلى الأديان والثقافات حول العالم.

وأفاد الأزهر أن (ملتقى البحرين للحوار) بدأ جلسته الرئيسية بعنوان تجارب تعزيز التعايش العالمى والأخوة الإنسانية بمشاركة محمدو إيسوفو، الرئيس السابق للنيجر، عضو مجلس حكماء المسلمين، ونيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى، بطريرك الكنيسة المارونية، ونيافة هيرومونك جريجورى ماتروسوڤ، رئيس المجلس البطريركى للتواصل مع المسلمين فى روسيا، والحاخام مارك شناير، رئيس مؤسسة التفاهم العرقى، وإيوان سوكا، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى.



وتعقد ثانى جلسات الملتقى تحت عنوان التعايش السلمى بمشاركة الدكتور محمد مطر الكعبى، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ على الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين، والدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، وبولات سارسينباييف، رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نزارباييف لتطوير الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان، والدكتور محمد ذو الكفل، عضو مجلس الشيوخ الماليزى، والموقر سرى سرى سوقونيندرا ثيرثا سواميجى، رئيس كهنة سرى بوتيج ماثا، أوديبى.

وأضاف البيان أن الجلسة الثالثة لليوم الأول تعقد تحت عنوان دور رجال وعلماء الأديان فى معالجة تحديات العصر التغير المناخى وأزمة الغذاء العالمى بمشاركة البروفيسور جون كيرتون، المدير المشارك لمجموعة أبحاث G20 من جامعة تورنتو كندا، والسيد كايالش ساتيارثى، الرئيس المؤسس للحملة العالمية للتعليم، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2014م، عضو لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023، والموقر هيروتسوجو تيراساكى، نائب الرئيس والمدير التنفيذى لجمعية سوكا جاكاى، والحاخام ديفيد روزن، مدير معهد هايلبرون للتفاهم الدولى بين أتباع الأديان، والبروفيسور ماركو إمباليازو، رئيس جمعية سانت إيجيدو.