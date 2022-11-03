ضمن حياة كريمة.. الصحة تطلق قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وتشمل القافلة بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، على صفحتها بموقع "فيسبوك"- التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال، والباطنة والأنف والأذن، والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وتنطلق القافلة بمركز صحة 40 بمدينة العاشر من رمضان، فى محافظة الشرقية.