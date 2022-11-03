انت الان تتابع خبر حقيقة وجود إجازات في شهر نوفمبر الجاري.. هنعرفهالك لأول مرة عشان متكونش تايه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء شهر نوفمبر 2022 ومن أول يوم فيه وكثرة التساؤلات الخاصة بالجميع حول حقيقة وجود إجازات في شهر نوفمبر الجاري أم لا، وهذا الأمر هو الذي جعل هذه الجملة تتصدر كل مؤشرات البحث مؤخراً.

إجازات نوفمبر الأسبوعية

ولا يوجد أي إجازات رسمية في شهر نوفمبر 2022، ولكن تكون إجازات أسبوعي فقط، وهي التي قد تختلف باختلاف جميع الجهات سواء كانت قطاع عام أو خاص أو غيرهما، وأيضاً ديسمبر لا يوجد فيه أي إجازات رسمية في أي مصالح أو مدارس، وأول الإجازات الرسمية تكون في يناير 2023.

وأعلن التقرير الذي جاء من الحكومة أن شهر نوفمبر يكون فيه 8 أيام إجازة، وهي الإجازات الأسبوعية الطبيعية وهم الجمعة والسبت في المدارس التي تطبق الإجازة، وتوجد مدارس أخرى فيها إجازة السبت والجمعة والأحد في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت.