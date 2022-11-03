انت الان تتابع خبر تعليق إبراهيم عيسي على دعوات 11 نوفمبر: وسيلة انتقام اخوانية للسيطرة على العقل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي إبراهيم عيسى بالتأكيد على أن دعوات تيارات الإسلام السياسي للخروج يوم 11 نوفمبر، وهي تعتبر وسيلة من وسائل الانتقام حتي يستطيعوا السيطرة على العقل ثم الحكم، وأوضح أن التيارات الإسلامية التي تكره الوطن تحاول أن تستغل حالة الإحباط والقلق بسب الأزمة الاقتصادية لتشعل غضب المواطنين.

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى أثناء تعليق برنامج “حديث القاهرة” من خلال قناة القاهرة والناس مساء الأربعاء، وهو أنه يوجد منها الكثير من الأسباب الخاصة بالأزمة الاقتصادية بالغضب من الله والبعد عنها نهائياً.

وأضاف أن التيار الإسلامي السياسي عمل مؤخراً على ترويج شعار وهو “الحجاب لرفع البلاء والغلاء”، وقال “الحجاب سبب الغلاء والوباء، مصر لم تعرف الوباء والغلاء إلا بعد الترويج للحجاب على أنه طقس ديني وليس اجتماعي من خلال الفكر السلفي”.

عيسى يكشف أغراض التيارات الإسلامية السياسية

وقال “التعامل مع الأزمة الاقتصادية على أنها نقمة من الله يصب في صالح تيارات الإسلام السياسي لاستعادة مكانته وسيطرته وقوته، واستخدام تلك الأفكار هدفها أن نستمر طوال الوقت أسرى للتفكير الغيبي الذي يربط السياسة والاقتصاد بالدين، متابعًا: “الدين مكانته عظيمة وأسمى من أن نربطه بالسياسة والاقتصاد وصعود المجتمعات أو هبوطها، بركة ربنا ورحمته وفضله فوق الكل، والاقتصاد ليس له علاقة بالتفكير الروحاني أو التدين بل له علاقة بالقرارات الفعلية المتخذة”.