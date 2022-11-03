انت الان تتابع خبر لأكثر من 10 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه المناطق في الدقهلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الدقهلية أنه عن قطع المياه اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022 عن مدينة نبروه بالكاملوأوضحت مياه شرب الدقهلية ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 12 ساعة متواصلة بداية من الساعة السادسة مساًء اليوم وحتي الساعة السادسة صباح اليوم غداً الجمعة الموافق 4 / 11 / 2022. حتي الثانية ظهر نفس اليوم، بسبب أعمال الصيانة الدورية وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.