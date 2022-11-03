انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: مائل للحرارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022، على محافظات جمهورية مصر العربية موضحة أنه سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار، أما في ساعات الليل فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022:

وأشارت الهيئة انه سوفي يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.