انت الان تتابع خبر لمدة 4 ساعات متواصلة .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في بني سويف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة بني سويف، بيان هام اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة بني سويف

وأكدت شركة بني سويف أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة 4 ساعات متواصلة بداية من الساعة السابعة صباحاً حتي الحادية عشر ظهراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.





أماكن قطع الكهرباء في محافظة بني سويف

وحددت بني سويف الدقهلية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض مناطق هي الحميات ومنطقة بني عطية والأباصيري ومربع الفيلات