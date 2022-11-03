داخل بهو محطة مصر.. وزير النقل يكرم قائد قطار أصيب نتيجة القذف بالحجارة

جدة - نرمين السيد - كرم كامل الوزير وزير النقل، خالد الخطيب قائد قطار رقم 500 اكسبريس شربين - طنطا الذى أصيب بجرح بجوار العين اليسرى بعد قذف عدد من الشباب للقطار بالحجارة مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامى لكابينة القيادة وتناثر الزجاج فى عين قائد القطار اليسرى واليمنى ولكن قائد القطار استكمل الرحلة وهو ينزف حتى محطة بلقاس، حيث تم عمل الإسعافات الخاصة، كما كرم الوزير مساعد قائد القطار للتعامل الجيد مع الواقعة.





وأوضح بيان لوزارة النقل، أن التكريم فى بهو محطة مصر للسكك الحديدية برمسيس التى تعتبر رمزا لهيئة السكك الحديدية، جاء ليعطى دلالة قوية على عظمة العمل البطولى الذى قام به قائد القطار، وقدم وزير النقل الشكر لقائد القطار على ما قام به من عمل متميز.

وأشاد الوزير، بحرصه الشديد على عدم توقف القطار وقيادته له وهو ينزف حتى وصل للمحطة ضاربا أروع الأمثلة فى التفانى والإخلاص فى العمل وخدمة المواطنين، مؤكدا أن خالد الخطيب قائد القطار نموذج مشرف لكل قائدى القطارات الذين كان يؤخذ عليهم سابقا انطباعات سلبية وأصبحوا يقدمون أعمالا بطولية تجسد الالتزام والانضباط فى العمل، كما أن قائد القطار نموذج مشرف لكل موظفى الوزارة والدولة بما قدمه من عمل مشرف.

وأشار الوزير إلى أنه مع التطور الكبير الذى تشهده منظومة السكك الحديدية فى جميع عناصرها ومنها الوحدات المتحركة التى شهدت تعاقدات ضخمة للجرارات والعربات حيث أصبحت قطارات التشغيل اليومى كلها جديدة أو مجددة بعد أن كانت تعانى سابقا من أعطال كبيرة فى الجرارات والعربات وأصبح هناك تقدم كبير فى مستوى الخدمة المقدمة وتطور كبير فى عناصر المنظومة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما أشار وزير النقل، إلى الدورات التدريبية المكثفة التى يتم تنفيذها لقائدى القطارات والكمسارية والتأهيل النفسى والمعنوى لهم ليكون التعامل بشكل متميز مع الركاب فى كافة المواقف، لافتا إلى أنه مع أى مشكلة فى أى قطار يتم التحرك الفورى من كافة الأطراف من مسؤولى وزارة النقل والسكة الحديد لعدم تعطيل مسير القطارات ومصالح المواطنين وهو ما جسدته هذه الواقعة.

كما أشار إلى التعاون المستمر مع شرطة النقل والمواصلات فى التصدى لكافة الظواهر السلبية المتعلقة بالتعامل السلبى مع مرفق السكك الحديدية وأن الوزارة تقوم بالتوعية وأنه لا تهاون مع أى ظواهر سلبية تخص هذا المرفق الحيوى الهام.

وناشد الوزير، المواطنين بالمشاركة فى التوعية من هذه السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية مثل رشق القطارات بالحجارة واقتحام المزلقانات وهى مغلقة واقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية وإلقاء المخلفات على خطوط السكة الحديد والتدخين فى القطارات والمحطات وغيرها من السلوكيات التى تسبب اضراراً بالغة وتعرض حياة قائدى القطارات والركاب للخطر وتتسبب فى تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هى ملك للشعب والتى يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.

وقال إن الكل يجب أن يتسابق للمحافظة على المال العام متطرقا إلى التعاون مع شرطة النقل والمواصلات فى التصدى بحزم لسرقات صناديق الإشارات التى هى عصب المنظومة لأن سرقتها أمن قومى وهى من أملاك الشعب، مؤكدا على أنه بعد التوعية تم التدرج فى العقوبة لسرقة هذه الصناديق حتى وصلت إلى المحاكمة العسكرية.

وفى رده على تساؤل لأحد الصحفيين حول مساهمة العربات الجديدة التى تم التعاقد عليها فى تحسن مستوى الخدمة، أكد الوزير أن العربات الجديدة تقدم للراكـب أعلى مستويات الخدمة وأن الدفع بعربات جديدة مكيفة وذات مستوى عال من الخدمات خلال الفترة القادمة مستمر وأن على الكل أن يتكاتف للمحافظة عليها من السلوكيات السلبية التى يقوم بها البعض.