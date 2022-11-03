وزير البيئة الكندى: سنواصل العمل على تسريع الإجراءات المناخية فى COP27

جدة - نرمين السيد - قال وزير البيئة وتغير المناخ الكندى ستيفن جيلبولت إن بلاده قطعت شوطا طويلا فى مجال العمل المناخى فى الداخل والخارج، جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، منذ دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ لكن الحقيقة هى أننا بحاجة إلى رؤية زيادة أساسية فى الجهود العالمية.





وأضاف وزير البيئة وتغير المناخ الكندى أنه فى مصر سنواصل الضغط من أجل تسريع الإجراءات المناخية الملموسة للحد من الانبعاثات وتعزيز المرونة فى المجتمعات والاقتصادات حيث يواجه العالم وطأة آثار تغير المناخ والتغيير الحقيقى والإيجابى والتحويلى ممكن ولن نتراجع .

جاء ذلك فى بيان لوزارة البيئة وتغير المناخ الكندية فى وزعته سفارة كندا بالقاهرة اليوم الخميس، مؤكدة مشاركة وفد كندى كبير برئاسة ستيفن جيلبولت فى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بشرم الشيخ فى الفترة من السادس وحتى الثامن عشر من الشهر الجارى.

وذكر البيان أن الوفد يضم كاثرين ستيوارت سفيرة التغير المناخى، وستيفن كون كبير المفاوضين الكنديين بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين من كل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى والشباب والأعمال التجارية والعمال.

وأشارت إلى أن التحديات الجيوسياسية العالمية المستمرة عززت من عزم كندا على مكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى والتلوث مع تنمية اقتصاد نظيف يبنى مستقبلا أكثر مرونة وبأسعار معقولة للجميع، مشددة على أنه يتعين على العالم تسريع الجهود العالمية فى هذا العقد الحرج للحفاظ على هدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية وتجنب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ.

وأوضحت الوزارة الكندية فى بيانها أنه قبل مؤتمر COP26 فى جلاسكو، بالمملكة المتحدة العام الماضى، التزمت كندا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 40 إلى 45 % أقل من مستويات 2005 بحلول عام 2030 من أجل تلبية اتفاقية باريس، وتركز كندا الآن على التنفيذ بعد أن أطلقت خطة خفض الانبعاثات لعام 2030 فى مارس الماضى وهى خارطة الطريق الأكثر شمولا لكل قطاع على حدة.

وتابعت أنه خلال مؤتمر الأطراف المقبل، ستدعم كندا النتائج الطموحة فى المفاوضات بما فى ذلك القضايا المتعلقة بتمويل المناخ والتكيف؛ وستعمل أيضا على تعزيز الإجراءات الملموسة التى تزيد من الطموح العالمى بما فى ذلك بناء الدعم الدولى للتخلص التدريجى من الكهرباء التى تعمل بالفحم، وتقليل انبعاثات الميثان، وزيادة التزامات تمويل المناخ من الدول المتقدمة، وتقليل النفايات البلاستيكية، وحماية الطبيعة.

ووفقا للبيان، ستقيم كندا لأول مرة على هامش مؤتمر للمناخ، جناحا وطنيا لتسليط الضوء على كل من الجهود المحلية والدولية فى مكافحة تغير المناخ وتعزيز الابتكارات الكندية، والذى يضم الشركات منخفضة الكربون والتقنيات النظيفة، بالاضافة الى التمويل المستدام والحلول القائمة على الطبيعة.

وأضافت الوزارة أن كندا تستعد وبعد وقت قصير من COP27، لاستقبال ممثلى العالم فى مونتريال فى الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر القادم للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، COP15، حيث ستواصل الدعوة إلى التعاون الدولى بشأن إطار عمل عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد عام 2020، إذ تعد حماية الطبيعة ووقف فقدان التنوع البيولوجى فى كندا وحول العالم من أهم أولويات كندا.