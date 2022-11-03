فى الطريق إلى cop27.. المجتمع المدنى يضع لمساته النهائية لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - واستعدت الجمعيات الأهلية بمجموعة من الفعاليات والأحداث الجانبية والندوات والمعارض، ومنها جمعية تواصل والتى تشارك فى المنطقة الخضراء بمعرض للمنتجات اليدوية من مخلفات أشجار الموز فى إطار مشروعها "بانانا آرت" أو "فن الموز"، والتى تعمل على حل مشكلة المخلفات الزراعية وتوفير فرص عمل للمرأة فى القرى الفقيرة بسوهاج، حيث تم تصنيع ماكينة يدوية بسيطة تقوم بعملية تدوير مخلفات شجر الموز واستخراج الألياف التى تم استخدامها فى صناعة حقائب اليد وحافظات التابلت وأطقم المكتب والمفارش والأثاث والورق والأجندات وغيرها وبجودة عالية واتقان.

وفاز مشروع فن الموز لتواصل مؤخرا بالجائزة الأولى فى مسابقة حملة "مناخ مستدام" التى أطلقتها مؤسسة مصر الخير تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.

وعبر محمد يسرى مدير الجمعية عن سعادة فريق عمل "بانانا آرت" بالجائزة التى تتوج رحلة جادة مع التمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير فرص عمل خضراء تحسن البيئة وتخلصها من المخلفات الزراعية، مؤكدا على العمل على التطوير الدائم للمنتجات.

وأشار إلى قيام الجمعية بالتعاون مع جامعة سوهاج بإجراء عدد من الأبحاث والتجارب لقياس مدى قوة ومتانة ألياف سيقان أشجار الموز وتقبلها للألوان وتأثير أشعة الشمس.

والجدير بالذكر أن مصر تعد الاولى عربيا وإفريقيا فى زراعة أشجار الموز فى مساحة تقدر بـ 83 ألف فدان وتنتج هذه المساحات مخلفات تصل لمليون و650 ألف طن سنويا والنصيب الأكبر فى محافظات الصعيد: "أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان" والتى تضم حوالى 27 ألف فدان تنتج حوالى 500 ألف فدان وذلك بناء على تقرير وزارة الزراعة 2018 وتمثل مخلفات أشجار الموز مشكلة كبيرة للبيئة والمزارع ويتم التخلص منها أحيانا بالحرق أو الإلقاء فى الترع والمصارف.

وتشارك تواصل فى مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمعرض لمنتجات مشروعها "بانانا آرت".