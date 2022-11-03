«الاتحاد الإماراتية» تبرز دعوة السيسى للقادة العرب لحضور مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الاتحاد الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس الدعوة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمس فى فعاليات اليوم الثانى للقمة العربية فى الجزائر لقادة وزعماء الدول العربية لحضور قمة المناخ فى شرم الشيخ كوب 27، مشيرة إلى قوله: "اغتنم هذه المناسبة للإعراب عن سعادتى لحضور قمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ".





وركزت الصحيفة على تأكيد الرئيس السيسى فى كلمته على ضرورة توحيد الصف العربى لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، لافتا الى أن القمة العربية جاءت فى توقيت مهم بالتزامن مع عدد من الأزمات العالمية. وأضافت أن الرئيس السيسى دعا إلى تبنى مقاربة لتعزيز القدرات العربية، لافتا إلى أن مصر تطمح لشراكة فعلية مع الدول العربية استنادا إلى ما يجمعها من تاريخ مشترك والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا ضمن سياق أوسع من تعزيز العمل الجماعى العربى. ونوهت بتأكيد الرئيس السيسى على أن انعقاد القمة العربية يعد فى حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا وتحرير إرادتنا الوطنية والدفاع عن حقوق شعوبنا وصوم مقدراتها.

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