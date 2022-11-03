القومى للبحوث الفلكية يستضيف مؤتمر «التغيرات المُناخية ودور المجتمع المدنى»

جدة - نرمين السيد - استضاف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة جاد القاضى، "مؤتمر التغيرات المُناخية ودور المجتمع المدنى فى زيادة الكساء الأخضر.. زراعة الأسطح وأشجار المورينجا"، والذى نظمته مديرية زراعة القاهرة، بحضور عدد من قيادات محافظة القاهرة ووزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى، برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





ويهدف المؤتمر إلى توعية المجتمع المدنى بأهمية الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى تماشيًا مع استعداد مصر لاستضافة جمهورية مصر العربية مؤتمر المناخ Cop27 والذى يُقام بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر الجارى.

وفى كلمته، استعرض خالد زهران رئيس قسم ديناميكية الأرض بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، دور المعهد العلمى فى مواجهة ظواهر التغيرات المُناخية وأكد على أهمية زيادة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لمجابهة آثار التغيرات المُناخية.

وأشارت أمانى الحمزاوى مدير عام إدارة التنمية بمديرية التضامن بالقاهرة إلى أهمية دور مؤسسات التضامن الاجتماعى فى تنمية الوعى المجتمعى وتبنى أفكار زراعة الأسطح كأحد مصادر الدخل المحلى.





وأما عن دور الزراعة، فقد تحدثت سعاد حسن مدير مديرية زراعة القاهرة عن الدور المحورى للمديرية فى الحد من الاحتباس الحرارى.

وأشارت نعمة الله نائب رئيس تحرير الأهرام عن دور المجتمع المدنى فى تعميم تجارب زراعة الأسطح، لما لها من أهمية فى التخفيف من الانبعاثات الكربونية الضارة.

واستعرضت رشاد عبد اللطيف دور الخدمة الاجتماعية فى نشر ثقافة الحد من الاحتباس الحرارى.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يتبنى سياسة بحثية خاصة به لمواجهة تداعيات التغيرات المُناخية تتضمن عددًا من المحاور، وعلى رأسها، محور الأرصاد اعتمادًا على المنظومة الوطنية للأرصاد التى يمتلكها ويُديرها المعهد وعلى رأسها (الشبكة القومية للزلازل، والشبكة القومية للجيوديسيا، وشبكة محطات المد البحرى وشبكة رصد الإشعاع الشمسى).

حيث يتم تكامل بيانات الأرصاد لتتبع الوضع الحالى للتغيرات المُناخية لوضع السيناريوهات المُستقبلية للظاهرة، والمحور الثانى هو التكيف مع الظاهرة باستخدام مصادر طاقة نظيفة ومنها الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، ويمتلك المعهد وحدات بحثية فى هذا المجال وأيضًا باستخدام طاقة حرارة باطن الأرض (الجيوثيرمال)، ومن المُزمع عرض البعض من تلك المشروعات فى المعرض الخاص بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال مؤتمر المناخ Cop27.