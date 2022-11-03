الصحة: إجراء مليون و350 ألف عملية بتكلفة 12 مليار جنيه خلال 4 سنوات

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إجراء مليون و350 ألف عملية بتكلفة 12 مليار جنيه خلال 4 سنوات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار.





وقال الدكتور عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفى مع القناة الأولى، للتليفزيون المصرى- "إن المنظومة الرقمية للأشعة تمكن المريض على مستوى الجمهورية من الحصول على التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب الأشعة فى نفس مكان المريض".

وأشار إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق الجودة وتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت باستخدام نظام عمل مميكن وتقليل النفقات المستخدمة فى أفلام الأشعة، موضحا أن تطبيق منظومة قراءة أفلام الأشعة عن بعد سيكون بـ 34 مستشفى فى 15 محافظة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن منظومة قراءة الأشعة عن بعد، التى أطلقتها الوزارة، تأتى فى ضوء تحول الدولة المصرية إلى دولة رقمية" مشيرا إلى أن الرقمنة فى مجال الصحة تمثل أهمية كبرى وتعد جزء من رقمنة الدولة بشكل عام.

وأشار إلى أن التقنية تتضمن إرسال صور الأشعة من خلال نفس الجهاز الملتقط به الصور إلى غرفة مركزية بالإدارة المركزية للأشعة، مضيفا أن هناك استشاريين فى الأشعة يعملون هناك على مدار 24 ساعة يقومون بتشخيص الصور وتدوين التقرير وإرسالها للمستشفى أو الطبيب.