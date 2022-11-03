أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - المنامة

يصل الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى البحرين بدعوة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة فى ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى.

عمان

يبدأ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، زيارة رسمية للأردن، حيث سيعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، لقاءً ثنائيا مع نظيره الروسى، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

بيروت

يعقد مجلس النواب اللبنانى برئاسة نبيه برى جلسة عامة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون والتى وجهها للمجلس النيابى يوم الأحد الماضى قبل نهاية ولايته الرئاسية بيوم واحد.

برلين

يعقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا فى مدينة "مونستر"، فى ولاية شمال الراين - وستفاليا فى غرب ألمانيا، لمناقشة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وأزمات أمن الطاقة والأمن الغذائى والمناخ.

القاهرة

يستضيف بيت السنارى، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "ميكروفون 14" لعرض مجموعة من المواهب الشابة.

الإسكندرية

تختتم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحفل يحييه الفنان على الحجار، بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.