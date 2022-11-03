شبورة وأمطار خلال ساعات.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، طقسا مائلا للحرارة نهارا، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.





الهيئة قالت إن هناك شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 18.

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