صحف القاهرة تبرز كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية بالجزائر

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس فى كلمته أمام قمة «لم الشمل» بالجزائر: ثقوا بقدراتكم لقطع الطريق على «التدخلات الأجنبية»، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أكد أن ضمان قوة وحدة الصف العربى خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمى مستقيمة تستند إلى مبادئ احترام استقلال وسيادة وعروبة الدول، وتحقيق المنفعة المتبادلة، وحسن الجوار، والامتناع الكامل عن التدخل فى الشئون العربية.

وأعرب الرئيس، فى كلمته التى ألقاها أمام القمة العربية الـ31 بالجزائر أمس، عن ثقته بأن آليات العمل العربى المشترك ستشهد قوة دفع ملموسة، فى ظل رئاسته، مجددا تأكيد أن مصر لن تدخر جهدا فى سبيل دعم الجامعة العربية، بيت العرب، بما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة.

وأضاف الصحيفة أن الرئيس أكد أن المضى قدما على طريق اللحاق بركب التقدم يتطلب تسوية أزمات العالم العربى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والعمل الجماعى، لتسوية أزمات ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان، وإلا فسيظل أمن وسلم الشعوب الشقيقة فى تلك الدول مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات.

وأضاف الرئيس أنه فى سياق وحدة الأمن القومى العربى، يود أن يوجه عنايتهم إلى أن معضلة الأمن المائى تنذر بعواقب وخيمة، إذا تم تجاهلها، مجددا تأكيد أهمية الاستمرار فى حث إثيوبيا على التحلى بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانونى ملزم، بشأن سد النهضة الإثيوبى.

وتحت عنوان "نشاط مكثف للرئيس على هامش القمة العربية بالجزائر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من القادة العرب على هامش أعمال القمة، حيث التقى، بنظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، وثمن المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، مؤكدا حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى بين البلدين على شتى الأصعدة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الرئيس الجزائرى بمناسبة عيد الاستقلال الجزائرى، معرباً عن خالص التقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وذكرت الصحيفة أنه خلال لقاء الرئيس السيسى مع نظيره التونسى قيس سعيد، أكد الرئيس، تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتونس إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى، ودعم مصر لكافة الجهود الجارية الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اجتماعه أمس مع الرئيس عبداللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، أعرب الرئيس السيسى عن الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية، والتى تعززها أواصر الأخوة والتفاعل المجتمعى بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على الدفع بأطر التعاون الثنائى مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ومشدداً فى هذا الصدد على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتى تتمحور أبرزها حول دعم وحدة العراق وسيادته على كافة أراضيه، بما يحافظ على أمن واستقرار العراق ويسهم فى الحيلولة دون عودة ظهور التنظيمات الإرهابية به.

وخلال اجتماعه أمس مع رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، شدد الرئيس السيسى على استعداد مصر لدعم أمن واستقرار اليمن، واللذين يمثلان أهمية بالغة للأمن القومى المصرى، وذلك فى إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، الأمر الذى يفرض مواصلة الجهود الرامية لتجديد الهدنة فى اليمن على النحو الذى يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية، بما يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويلبى طموحات الشعب اليمنى.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد متانة العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً، والموقف المصرى الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية.

وخلال لقائه أمس مع الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، أشاد الرئيس السيسى بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً فى ضوء ما يجمعهما من توافق فى الرؤى والمصالح، وفى ظل التحديات الكبيرة التى تشهدها المنطقة.

كما التقى الرئيس السيسى مع نظيره الصومالى حسن شيخ محمود، حيث أكد الرئيس، خلال اللقاء استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة أزمات الجفاف وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

وتحت عنوان "دعم مطلق لحقوق الشعب الفلسطينى والتمسك بمبادرة السلام العربية"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن القمة العربية بالجـزائـر أصدرت توصياتها فى ختام اجتماعاتها جاء فيها: نحن قادة الدول العربية المجتمعون بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يومى الفاتح والثانى من نوفمبر 2022، فى الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بدعوة كريمة من الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: استلهاما من تاريخنا المشترك ومن وشائج التضامن العربى الذى تجلى فى أبهى صوره خلال التفاف الشعوب والدول العربية حول نضال الشعب الجزائرى إبان ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة وما تخللها من تضحيات الأشقاء العرب فى نصرة إخوانهم الجزائريين.

وتحت عنوان "مدبولى: الرئيس حريص على تدعيم أواصر التعاون العربى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصطفى مدبولى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العربية الحادية والثلاثين بالعاصمة الجزائرية والتى انطلقت أمس الأول تحت عنوان «لم الشمل» تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على تدعيم أواصر التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحورى فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة، كما تأتى فى ظل الظروف الراهنة التى تواجهها مختلف دول العالم، وما خلفته من تداعيات اقتصادية صعبة.

وتحت عنوان "تخصيص أرض بعواصم المحافظات"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن مجلـس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهـورية، بشأن تخصيص عدد من المساحات لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاسـتـخـدامـهـا فـى تنفيذ مشروع الـتـطـويـر الـعـمـرانـى لـعـواصـم المحافظات والمدن الكبرى "سكن لكل المصريين".

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئـيـس مـجـلـس الـوزراء، ترأس اجتماع الحكومة، أمس، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، حيث أكد مدبولى، أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والـسـلامـة الـعـامـة المـتـطـورة، يعد إنجازاً ونقلة حضارية كبرى لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالجمهورية، وتضمن حسن التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها طبقا للمعايير العالمية المطبقة فى هذا الشأن. ووجه رئيس الوزراء، الشكر لكل الجهات المعنية بالدولة التى أسهمت بجهودها، حتى تخرج هذه المنظومة إلى حيز التشغيل.

وتحت عنوان "القائد العام للقوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (صمود - 2) والذى تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب اللواء أركان حرب نبيل حسب الله ألقى كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.