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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 4-11-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 4-11-2022

مهنياً: لا تستشر زملاءك في كل خطوة تقوم بها، من شأن ذلك أن يؤخر أعمالك.

عاطفياً: لا تستعجل الارتباط بالحبيب، قد يفاجأك بأشياء لم تكن تعرفها عنه.

اجتماعياً: ابتعد عن الغرور والكبرياء فذلك يزعج المقربين منك ويبعدهم عنك.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 4-11-2022

مهنياً: لا تقلل من أهمية ما أنت عليه، تتمتع بالمهارة التي تخولك دخول أي مهنة تختارها.

عاطفياً: لا تدمّر علاقتك بالحبيب بسبب أمور تافهة وغير مهمة، فأنت لا تستطيع فراقه.

اجتماعياً: تلتقي رجال أعمال يعرضون عليك فرصاً ذهبية، لا تتردد في قبولها.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تشعر ببعض الملل ما يجعلك تفكّر في تغيير عملك بهدف استعادة الحماسة.

عاطفياً: تنتابك الشكوك بأن الشريك يقوم بمغامرات عاطفية من وراء ظهرك.

اجتماعياً: تكون عرضة للتوترات العصبية فاحذر من صب غضبك على الأشخاص الخطأ.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تثير إعجاب المحيطين بك بطريقة دفاعك عن حقوقك وبعدم تركها تذهب هباء.

عاطفيــــــاً: لا تكثر الكلام عن العمل مع الحبيب بل استبدله بكلام رومنسي وجميل.

اجتماعياً: تتزايد أحلامك وطموحاتك، فأنت تحلّق عالياً وتزخر بالفرح والسلام.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 4-11-2022

مهنياً: نسـّق بين أمـــــورك الشخصيــة وأمور العمل لأن تفكيرك مشتت في هذه الفترة.

عاطفياً: لا تسرف بشراء الهدايا للشريك لئلا يبدو كأنه يحب الهدايا وليس أنت.

اجتماعياً: تتمتع بمعنويات عالية ما يزيد ثقتك بنفسك ويقرّب منك الأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 4-11-2022

مهنياً: الفرصة متاحة لك لتنطلق في أعمالك وتجني أرباحاً طائلة كنت تحلم بها.

عاطفياً: انسَ الماضي وابدأ صفحة جديدة مع الشريك وتأكّد من شعوره تجاهك.

اجتماعيــاً: تجتمــــع بالأصــــدقاء وتمضي معهم وقتاً مميزاً وممتعاً ينسيك هموم العمل.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تتلقى عروضاً وفرصاً كثيرة في هذه الفترة وسيكون النجاح قريباً جداً منك.

عاطفياً: لا تتوقع أن يعود إليك الحبيب من تلقاء نفسه، تنازل عن بعض الأمور لاستعادته.

اجتماعياً: تقصد مكاناً هادئاً لترتاح وتعيد تنظيم أفكارك وتخطّط لمستقبلك.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تثير إعجاب رئيس عملك بمدى اهتمامك بعملك وتفانيك في إنجاز كل مهامك.

عاطفياً: لا تدع الشريك يستغلّ طيبة قلبك ليسيطر عليك ويضعك في مواقف حرجة.

اجتماعيــــــاً: استفد من الطاقة الإيجابية التي تتمتع بها للقيام بأمور مفيدة ومسلّية.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 4-11-2022

مهنياً: يمنحك رئيس عملك فرصة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته بسبب قلّة انتباهك.

عاطفياً: تقرّب من الشخص الذي يدعمك فكرياً ومعنـــوياً ويكـــون صادقاً ومخلصاً لك.

اجتماعياً: يرتاح بالك بعد أن تتخلص من مسألة عالقة كانت تشغل بالك منذ زمن.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تجد الوسيلة المناسبة لإبراز مواهبك والوصول إلى أحلامك بعد طول انتظار

عاطفيا: غيرتك العمياء تزعج الحبيب كثيراً وقــــد تــــؤدي إلى تدميــــر العلاقة بينكما.

اجتماعياً: تتخطى الهواجس والمشاكل النفسية وتشعر براحة بال في هذه الفترة.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تحصل على نتائج إيجابية بعد عمل شاق ما يدفعك إلى المزيد من بذل الجهد.

عاطفياً: تهتم بمظهرك الخارجي وتثير إعجاب الشريك بأناقتك وشخصيتك الجذابة.

اجتماعياً: تمضي أمسية جميلة مع العائلة وتناقش معها مواضيع كانت عالقة منذ فترة.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تسير أعمالك وفق المخطط الذي رسمته وستحصد ثماراً طيبة قريباً جداً.

عاطفياً: يجرح الشريك مشاعرك بانتقاده الدائم لك، لا تتردد في وضعه عند حده.

اجتماعياً: يثق بك أحد الأصدقاء ويأتمنك على سرّ فكن عند حسن ظنه ولا تخيّب أمله.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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