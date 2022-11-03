حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 4-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 4-11-2022
مهنياً: لا تستشر زملاءك في كل خطوة تقوم بها، من شأن ذلك أن يؤخر أعمالك.
عاطفياً: لا تستعجل الارتباط بالحبيب، قد يفاجأك بأشياء لم تكن تعرفها عنه.
اجتماعياً: ابتعد عن الغرور والكبرياء فذلك يزعج المقربين منك ويبعدهم عنك.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 4-11-2022
مهنياً: لا تقلل من أهمية ما أنت عليه، تتمتع بالمهارة التي تخولك دخول أي مهنة تختارها.
عاطفياً: لا تدمّر علاقتك بالحبيب بسبب أمور تافهة وغير مهمة، فأنت لا تستطيع فراقه.
اجتماعياً: تلتقي رجال أعمال يعرضون عليك فرصاً ذهبية، لا تتردد في قبولها.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 4-11-2022
مهنياً: تشعر ببعض الملل ما يجعلك تفكّر في تغيير عملك بهدف استعادة الحماسة.
عاطفياً: تنتابك الشكوك بأن الشريك يقوم بمغامرات عاطفية من وراء ظهرك.
اجتماعياً: تكون عرضة للتوترات العصبية فاحذر من صب غضبك على الأشخاص الخطأ.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 4-11-2022
مهنياً: تثير إعجاب المحيطين بك بطريقة دفاعك عن حقوقك وبعدم تركها تذهب هباء.
عاطفيــــــاً: لا تكثر الكلام عن العمل مع الحبيب بل استبدله بكلام رومنسي وجميل.
اجتماعياً: تتزايد أحلامك وطموحاتك، فأنت تحلّق عالياً وتزخر بالفرح والسلام.
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 4-11-2022
مهنياً: نسـّق بين أمـــــورك الشخصيــة وأمور العمل لأن تفكيرك مشتت في هذه الفترة.
عاطفياً: لا تسرف بشراء الهدايا للشريك لئلا يبدو كأنه يحب الهدايا وليس أنت.
اجتماعياً: تتمتع بمعنويات عالية ما يزيد ثقتك بنفسك ويقرّب منك الأصدقاء.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 4-11-2022
مهنياً: الفرصة متاحة لك لتنطلق في أعمالك وتجني أرباحاً طائلة كنت تحلم بها.
عاطفياً: انسَ الماضي وابدأ صفحة جديدة مع الشريك وتأكّد من شعوره تجاهك.
اجتماعيــاً: تجتمــــع بالأصــــدقاء وتمضي معهم وقتاً مميزاً وممتعاً ينسيك هموم العمل.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4-11-2022
مهنياً: تتلقى عروضاً وفرصاً كثيرة في هذه الفترة وسيكون النجاح قريباً جداً منك.
عاطفياً: لا تتوقع أن يعود إليك الحبيب من تلقاء نفسه، تنازل عن بعض الأمور لاستعادته.
اجتماعياً: تقصد مكاناً هادئاً لترتاح وتعيد تنظيم أفكارك وتخطّط لمستقبلك.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 4-11-2022
مهنياً: تثير إعجاب رئيس عملك بمدى اهتمامك بعملك وتفانيك في إنجاز كل مهامك.
عاطفياً: لا تدع الشريك يستغلّ طيبة قلبك ليسيطر عليك ويضعك في مواقف حرجة.
اجتماعيــــــاً: استفد من الطاقة الإيجابية التي تتمتع بها للقيام بأمور مفيدة ومسلّية.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 4-11-2022
مهنياً: يمنحك رئيس عملك فرصة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته بسبب قلّة انتباهك.
عاطفياً: تقرّب من الشخص الذي يدعمك فكرياً ومعنـــوياً ويكـــون صادقاً ومخلصاً لك.
اجتماعياً: يرتاح بالك بعد أن تتخلص من مسألة عالقة كانت تشغل بالك منذ زمن.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 4-11-2022
مهنياً: تجد الوسيلة المناسبة لإبراز مواهبك والوصول إلى أحلامك بعد طول انتظار
عاطفيا: غيرتك العمياء تزعج الحبيب كثيراً وقــــد تــــؤدي إلى تدميــــر العلاقة بينكما.
اجتماعياً: تتخطى الهواجس والمشاكل النفسية وتشعر براحة بال في هذه الفترة.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 4-11-2022
مهنياً: تحصل على نتائج إيجابية بعد عمل شاق ما يدفعك إلى المزيد من بذل الجهد.
عاطفياً: تهتم بمظهرك الخارجي وتثير إعجاب الشريك بأناقتك وشخصيتك الجذابة.
اجتماعياً: تمضي أمسية جميلة مع العائلة وتناقش معها مواضيع كانت عالقة منذ فترة.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4-11-2022
مهنياً: تسير أعمالك وفق المخطط الذي رسمته وستحصد ثماراً طيبة قريباً جداً.
عاطفياً: يجرح الشريك مشاعرك بانتقاده الدائم لك، لا تتردد في وضعه عند حده.
اجتماعياً: يثق بك أحد الأصدقاء ويأتمنك على سرّ فكن عند حسن ظنه ولا تخيّب أمله.