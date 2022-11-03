حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

ولفتت إلى تكون شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات منقطعة ومشمس على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما عن حالة البحرالأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الادارية 27 18

6 أكتوبر 27 19

بنها 26 18

دمنهور 27 18

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 18

دمياط 26 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 20

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 17

شلاتين 30 23

الاسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 25 16

وادى النطرون 27 18

مطروح 25 16

السلوم 26 16

سيوة 23 12

العريش 26 19

رفح 25 19

الطور 27 21

كاترين 21 12

رأس سدر 27 19

نخل 23 12

طابا 25 19

نويبع 27 20

حلايب 27 22

شرم الشيخ 28 21

الغردقة 28 20

مرسى علم 27 22

الفيوم 27 18

بنى سويف 27 17

المنيا 27 15

أسيوط 28 15

سوهاج 28 16

قنا 29 17

الأقصر 28 18

أسوان 29 18

الوادى الجديد 29 14

أبوسمبل 30 18

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 27 22