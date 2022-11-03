الأرصاد تعلن تقلبات الطقس حتى الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى وجود ظاهرتين مؤثرتين على حالة الطقس تتمثلان فى الشبورة المائية على بعض الطرق، وأيضا نشاط الرياح على عدة مناطق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أن هناك فرصا لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات منقطعة ، ومشمس على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .