الأرصاد تزف بشرى عن طقس اليوم وتحذر من ظاهرة مؤثرة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن تسود أجواء مائلة للحرارة على جميع الأنحاء نهارا، بينما تكون مائلة للبرودة فى آخر الليل، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفت الخبراء إلى أن هناك فرصا لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات منقطعة، ومشمس على جنوب الصعيد .