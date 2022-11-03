هيئة الأوقاف تحقق زيادة فى الإيرادات بنسبة 12.5 % فى أكتوبر الماضى

جدة - نرمين السيد - وبلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة شهر أكتوبر الماضى مبلغًا وقدره (195,383,690) جنيهًا، بزيادة قدرها (21,746,459) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (12.5 %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى 2021/2022.

وسجل إجمالى المتحصلات أيضا زيادة قدرها (50,036,454) جنيهًا، بنسبة قدرها (34.4 %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى 2020/ 2021.

وبذلك بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول شهر يوليو الماضى وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى مبلغًا وقدره (639,750,618) جنيه، بزيادة قدرها (102,213,393) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (19%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2021/ 2022، وبزيادة قدرها (179,018,633) جنيهًا، بنسبة قدرها (38.9 %) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2020/ 2021.

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