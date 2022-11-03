محيى الدين: دعم إجراءات التكيف يتيح عديدا من الفرص الواعدة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى cop27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، على ضرورة معالجة الفجوات التمويلية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ وذلك من خلال تعزيز شراكات القطاع العام والخاص فى إطار نهج تعاونى شامل.





جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيا بجلسة ينظمها المنتدى الاقتصادى العالمى تحت عنوان "الطريق إلى قمة المناخ COP27.. كيفية سد فجوة التمويل المناخى"، بحضور جينيفر موريس،المديرة التنفيذية لمنظمة حفظ الطبيعة وماريسا درو، رئيس الاستدامة فى بنك ستاندرد تشارترد

من جانبه، أوضح محيى الدين أن مشاركة القطاع الخاص بملف تمويل التكيف بإفريقيا لا تتجاوز 3 بالمئة من أصل 11.4 مليار دولار، وبالتعمق فى مساهمة القطاع الخاص، فإنها تأتى بشكل أساسى من مستثمرين مؤسسيين ومؤسسات خيرية، لذلك، أكد رائد المناخ على ضرورة بذل مزيد من الجهود فى ملف التكيف والخسائر والأضرار من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون مع القطاع التأمينى.

من ناحية أخرى،أشار محيى الدين إلى أهمية دعم إدارة المخاطر من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف وإشراك جميع أصحاب المصلحة ودعم الابتكار المتعلق بالمناخ والطبيعة، على أساس مقايضة الديون.

وخلال كلمته، نوه محيى الدين عن الجهود المبذولة لخلق حالة من التفاهم المشترك خاصة فى ضوء الاهتمام من قبل القطاع الخاص خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، لا سيما فى ملف التخفيف.

وأضاف محيى الدين أن دعم إجراءات التكيف يتيح العديد من الفرص الواعدة فى الاستثمار فى القطاع الزراعى، والأمور المتعلقة بالأمن الغذائى، وكذلك إدارة الموارد المائية، مما يسهم فى توفير العديد من فرص العمل.

وفقا لما ذكره رائد المناخ، فإن القضية لا تتعلق فقط بعدم كفاية التمويل وإنما عدم كفاءته أيضا نظرا لطول المدة التى يصل فيها هذا التمويل إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

كما حذر محيى الدين من الاعتماد على الاقتراض لا سيما مع البيئة عالية المخاطر علاوة على تقلبات التضخم وسعر الصرف.

واختتم محيى الدين كلمته بأن هناك العديد من الفرص الواعدة لدعم العمل المناخى فى إطار نهج تعاونى يضم جميع أصحاب المصلحة علاوة على توفير التكنولوجيا والتمويل اللازم.