محمد منير يتألق فى أقوى حفلات مهرجان الموسيقى العربية رافعا شعار "كامل العدد"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 12:30 صباحاً - أحيا النجم محمد منير حفلا غنائيا من أقوى حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم عددا كبيرا من أغانيه منها "علموني عنيكي" و"حتى حتى" و"عشق البنات" و"الفرح شاطر" و"حبك حرية" و"أنا قلبي صفصافة" و"علي صوتك" و"هيلا هيلا" و"عروسة النيل" و"للي" و"هي شمندورة" و"أشكي لمين" و"حدوتة مصرية" و"حارة السقايين".

واعتذر الكينج محمد منير لجمهوره خلال حفله الغنائي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي يقام داخل دار الأوبرا المصرية قائلا: "اعذروني أنا بقوم أقف وأقعد، وجاى علشان أبسطكم"، وردد الجمهور: "الكبير كبير بنحبك يا منير".

ورحب الكينج محمد منير بأعضاء فرقته الموسيقية خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقال: "صديق عمري فتحي سلامة رجعلي، كما أرحب بكل الحضور والوزراء والسفراء".

وقال الكينج محمد منير خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية أنه يتنفس جمهوره الحبيب.

وبدأ الكينج محمد منير حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "هيلا هيلا" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وانطلق الخميس قبل الماضى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.