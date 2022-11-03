محامى شيرين يكشف تطورات حالتها الصحية وخروجها من المستشفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 12:30 صباحاً - قال ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن شيرين عبد الوهاب خرج لها تقرير من "الصحة النفسية" باكتمال شفائها، ورغم ذلك رفضت إدارة المستشفى التي تقبع بها للامتثال لقرار الخروج.

وأضاف قنطوش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أنه يجب احترام تقرير "الصحة النفسية" بشأن خروج شيرين من المستشفى، مضيفا: "المستشفى غيرت السيناريو وتجبر شيرين على إمضاء ورقة وكأنها تمكث بها باختيارها، وشيرين مثلت للتحقيق في النيابة العامة، وسيكون هناك مفاجأة للجميع من وقائع التحقيق".

وأوضح محامي شيرين: "تواجدنا أمس في المستشفى ومن المؤسف أنها رفضت دخولنا لذلك تواصلنا مع النيابة العامة، وشيرين تواصلت معي لنشر التسجيل الصوتي الذي أرسلته لي برغبتها في ترك المستشفى".