محافظ بورسعيد: معركة الوعى تمثل أحد أهم عناصر الأمن القومى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، أننا نشهد حاليا معركة وعى والتى تمثل أحد أهم عناصر الأمن القومى وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتى تستهدف تضليل وتخريب العقول وتعطيل مسيرة التنمية.





وقال محافظ بورسعيد -خلال مشاركته بفعاليات الجلسة النقاشية التى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بديوان عام محافظة بورسعيد ضمن حزمة من الفعاليات التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى إطار الحوار الوطنى بمحافظات مصر- إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة المصرية من خلال إقامة المصانع والمدن الجديدة والتوسع فى زراعة أراض جديدة وإقامة بنية تحتية وفتح مجالات عمل للشباب متعددة.

وأضاف أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة فى مجال الصناعة وعملت على توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين؛ لافتا إلى أن تنمية الصناعة جاء نتيجة إقامة مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات؛ وعلى رأسها مشروعات حقل ظهر والبنية التحتية والتحول الرقمى.

وأعرب عن فخره بشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، وجهودهم فى الحوار الوطنى، وزيارة 27 محافظة للتعرف على المشكلات وآراء المواطن على أرض الواقع؛ فضلا عن وضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن وذلك ضمن حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع فى الحوار الوطنى.

ووجه المحافظ رسالة للشباب قائلا "أنتم المستقبل.. ولا بد من إدارة الحوار والنقاش للتعرف على خطط الدولة وفقا للإمكانات المتاحة"، مشيرا إلى أن الحلقة النقاشية تستهدف التعرف على ٱراء الشباب على أرض الواقع لنقلها للقيادة السياسية وتبادل الرؤى السياسية، موجها الشباب لاستغلال هذه الحلقة النقاشية فى الاستفادة من خبراء تنسيقية شباب الأحزاب.