كرم جبر يزور سيد عبدالعاطي للاطمئنان على حالته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 10:28 مساءً -

قام الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بزيارة الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي الصحفي بجريدة الوفد، في المستشفى التي يعالج بها، للأطمئنان والتعرف على أخر مستجدات حالته الصحية.

وخلال الزيارة أطمئن الكاتب الصحفي كرم جبر، على تحسن الحالة الصحية للزميل، كما قام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتواصل مع د. خالد عبدالغفار وزير الصحة، لإبلاغه بالحالة الصحية للزميل، والذي بدوره استجاب وقرر نقله إلى إحدى مستشفيات وزارة الصحة عقب استقرار حالته.