الإصلاح الزراعى: بيع أراضى فى ثلاث محافظات بأكثر من 90 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الدكتور حسن الفولى عن بيع عدد من المساحات التابعة للهيئة، بالمحافظات المختلفة، بالمزاد العلنى، والذى بلغت حصيلته الإجمالية 90.6 مليون جنيه.





وقال الفولى - فى بيان مساء اليوم الأربعاء- إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وسياسة الدولة لزيادة الموارد الإضافية لها.

وأضاف أنه فقد طبقا للقانون والقواعد المنظمة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، تم طرح عدد من المساحات ولاية الهيئة للبيع عن طريق المزايدة العلنية والتى انتهت إلى حصيلة يتم ضخها للخزانة العامة للدولة بمبلغ مقداره 90 مليونا و684 ألف جنيه.

وأشار الفولى إلى أن المساحات التى تم بيعها، جاءت بمحافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنيا بمساحة إجمالى 77 فدانا ومساحة 884 م2، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة باعتماد تلك البيعات.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم مؤخرا تحصيل مبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير تغيير نشاط الأراضى، كما يجرى حاليا تحصيل مبلغ مماثل له.