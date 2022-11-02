وزير النقل: إحالة من يرشق القطارات أو يعبر السكة الحديد من مكان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم ضبط كل من سيرشق القطار بالحجارة أو يعبر السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، أو يتعمد إتلاف القطار أو تدخين السجائر داخل العربات، من قِبل شرطة النقل والمواصلات وإحالته للمحاكمة، وعقابه بأحكام حبس قد تصل إلى 15 عاما.

وأضاف وزير النقل، خلال تكريم سائق قطار اصيب فى عينه بعد رشق القطار بالحجارة، أن ظاهرة رشق الحجارة أو إتلاف القطارات هي جريمة أمن قومي، وأن الوزارة انتقلت من مرحلة التوعية والتثقيف لمرحلة الردع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات.

وأشار الوزير إلى بدء الوزارة بتوعية وثقافة الجهور بمخاطر تلك الممارسات، التي وصفها بأنها أعمال شريرة وسوء سلوك وقلة ثقافة ووعي، مردفا: "لكن لن نترك أحدا فيما بعد".

وانتقد سرقة البعض لمُهمات السكة الحديد مثل صناديق الإشارات، التي تعتبر عصب منظومة السكة الحديد والتي تُنفذ مهمة بملايين الجنيهات من الناحية الفنية ويتم بيعها بمبالغ قليلة.