كولر: توقف الدوري يساعدني على نقل أفكاري.. وهناك فرص ضاعت بسبب الاستهتار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 08:36 مساءً - أعرب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه الكبير على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة من عمر الدوري المصري، مؤكدا أن سعيد للغاية بالفوز لأنه جاء بعد مباراة السوبر الذي شهد مشاعر وأحاسيس مختلفة، واللاعبين كانت على الموعد وحققنا فوز مستحق ولعبنا مباراة كبيرة واستطعنا من الفوز بسهولة.

قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن هناك أهداف كثيرة ضاعت بشكل فيها استهتار ولابد من الحديث مع اللاعبين من أجل تحويل الفرص إلى شكل فعال بشكل أفضل.

تابع: "أرى أنها فرصة جيدة للعمل مع اللاعبين بشكل أكثر على أفكاري في كرة القدم، كما أن فترة التوقف القادمة فرصة جيدة من أجل نقل أفكاري بشكل أفضل للاعبين".

شدد: "ليس جيدا وجود إصابات في صفوف الفريق وهو أمر يزعج المدرب خاصة الإصابات التي تحتاج تدخل جراحي وغياب لمدة شهر، ولكن أحاول استغلال الفترة القادمة في استعادة المصابين وتواجد كل اللاعبين بنفس الحالة البدنية، ورغم الغيابات قادرين على التعامل مع هذه الظروف الأداء بشكل جيد وعبور كل مرحلة بشكل جيد رغم هذه الغيابات.

أردف : "إضاعة الأهداف منها أسباب كثير مثل جودة اللاعبين وعنصر التركيز بسبب الضغوط التي يضعها اللاعبين على أنفسهم داخل الملعب، ونعمل على حلها في الوقت الحالي".

أوضح أن الأهلي امتلك لاعبًا رائعًا مثل كريم فؤاد، الذي سجل وصنع وكان أبرز نجوم اللقاء، وقال إن الأهلي لاحت له فرص عديدة وأهدر الكثير منها، وإنه سوف يعمل على علاج إهدار هذه الفرص، مؤكدًا سعادته بالفوز على الداخلية بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سوف يستغل فترة توقف الدوري الحالية بشكل إيجابي في تطوير الأداء واللياقة البدنية، وأنه سيفتقد جهود الدوليين، لكنه في نفس الوقت سيسعى إلى تحسين كافة الجوانب الفنية للفريق.

استرسل: «تعمدت إشراك أكثر من لاعب في مراكز مختلفة، ليكون لدينا لاعبون بمواصفات خاصة، في خط الهجوم على وجه الخصوص».

وأضاف: «الإصابات تزعج أي مدير فني خاصة التي تحتاج للغياب لعدة أسابيع، ومن الرائع أننا نتعامل مع الأمور بشكل واقعي ونعمل على تجهيز الجميع».