البابا تواضروس: المؤتمر الاقتصادى كان له نتائج طيبة وسريعة أبانوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 08:35 مساءً - توجه البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، بالشكر إلي الحكومة المصرية؛ لأقامتها المؤتمر الأقتصادي الأسبوع الماضي تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان ذلك ضمن عظته الأسبوعية في الكاتدرائية المرقسية.

وقال قبل أن نبدء العظة أحب أن أتوجه بالشكر إلي الحكومة المصرية علي إقامتها المؤتمر الأقتصادي في الأسبوع الماضي، الذي تحدث فيه رئيس البلاد أكثر من مرة، ورئيس مجلس الوزراء ايضًا، بمشاركة عدد كبير المسؤوليين والأقتصاديين والسياسيين بالبلاد؛ وكان للمؤتمر نتائج طيبة وسريعة.

وتابع: «وكان هناك ايضًا حزمة من المساعدات والمعونات الأجتماعية التي تساعدنا في مرور هذه الأزمة الأقتصادية العالمية، ومصر مثل بلاد كثيرة في العالم تواجه أزمة أقتصادية غير مسبوقة، ربما لم يمر بها العالم منذ الحرب العالية الثانية».

واختمم كلمته قائلًا: «نشكر الله أن مصر بالرغم من إمكانيتها وأقتصادها المحدود، ولكن بفضل قيادتها والمسؤولين فيها مازالت قادرة أن توفر كل ما نحتاجه في حياتنا، هنا بلاد مجاورة لنا الكهرباء تأتي ساعة او ساعتين في اليوم، هناك بلاد أخري تعاني من نقص طاقة ولاسيما ازمة التدفئة في الشتاء؛ فنشكر الله علي احوالنا ونصلي بأن يحافظ عليها الله».