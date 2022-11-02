تفاصيل إجراءات وشرط التقدم لامتحانات «أبناؤنا فى الخارج»

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات أبناؤنا في الخارج، هي خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية في الخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب في حال عودته إلى أرض الوطن في أي وقت، الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.





ووفق بيان صحفي، اليوم الأربعاء، اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشرط التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2022/ 2023، والتي من المقرر أن يتم عقد امتحان الفصل الدراسي الأول للطلاب خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2023.



وقالت الوزارة، إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام أبناؤنا في الخارج، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبناؤنا فى الخارج وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية إتحة التسجيل.

وأوضحت الوزارة، أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، واللغات الأجنبية التى يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.

وناشدت الوزارة، جميع أولياء الأمور بضرورة الاطلاع على إجراءات وشروط التقدم لأنها تتضمن الرد على كافة الاستفسارات التى قد يحتاجونها.