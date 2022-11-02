السفير المصرى فى رام الله يلتقى مع وزير شؤون القدس

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير المصرى على دعم مصر الكامل لفلسطين، شعبا وحكومة، من أجل التوصل لسلام عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن القلق البالغ من التصعيد الذى تشهده مدن الضفة الغربية، والقدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، استعرض وزير شؤون القدس الأوضاع فى المدينة وما تشهده من أحداث مؤخرا، خاصة ما يتعلق بالمساس بالوضع القائم بالمقدسات فى المدينة.

وأشاد الوزير الفلسطينى خلال اللقاء بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية لنصرة القضية الفلسطينية فى المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما أمن عليه السفير المصرى، مشيرا إلى أن دعم القضية الفلسطينية يأتى فى مقدمة أولويات الدبلوماسية المصرية فى شتى الأطر الإقليمية والدولية.