رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للانتقال للعاصمة الإدارية والمشروعات المنفذة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 07:30 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة للتنمية العمرانية، واللواء/ بكر محمد بيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء/ أكرم الجوهري، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، واللواء/ هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والمهندس محمد الفوي، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف المشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال التى من شأنها تمكين الحكومة من العمل بكامل هيئاتها من مقارها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات الخاصة بمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، تناولت موقف استلام المباني الحكومية، والمنظومات الخاصة بالمباني الحكومية، كما أشارت إلى خطة الانتقال الكلي للعاصمة ومدى جاهزية الجهات الحكومية المختلفة للانتقال، فضلا عن منظومة التحول الرقمي وأعمال الرقمنة، والمرافق الرئيسية بالعاصمة والتي تخدم مشروع الانتقال، ومسارات حركة سير وسائل المواصلات، بالإضافة إلى مدى توافر الوحدات السكنية ووسائل الانتقال.

وأشار المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى موقف تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية داخل العاصمة، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، مستعرضاً خريطة تتضمن الطرق والمسارات البديلة لسيارات النقل المقرر المرور منها خلال الفترة القادمة، والتى تتزامن مع تواجد الموظفين والزوار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح اللواء/ بكر محمد بيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسحلة، الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من توفير التغطية الخاصة بالمحمول، وكذلك الانتهاء من أعمال ربط مركز اتصالات الحي الحكومي الخارجي، والانتهاء من أعمال الربط الداخلي الخاص بربط مركز اتصالات الحي الحكومي بالمنشآت، ومراكز التشغيل.

وأضاف مدير الإشارة، أنه تم الإنتهاء من تركيب وتشغيل الأجهزة والمعدات بمراكز الإتصالات المختلفة، وكذلك الانتهاء من تركيب وتشغيل واختبار سنترال الحي الحكومي، مشيرا ايضا إلى ما تم الانتهاء منه في الاحياء السكنية الخاصة بالعاصمة الادارية الجديدة، موضحا ما تم في شأن تغطية شبكات المحمول، من حيث التغطية الخارجية والداخلية، وكذلك موقف الطرق والمحاور الرئيسية.

وتناول بالشرح اللواء/ أكرم الجوهري، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لأعمال إدارة نظم المعلومات، لميكنة وإنتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضاً الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية التكنولوجية لمقرات الجهات بالحي الحكومي، وأيضا الموقف التنفيذي لمركز البيانات الموحد للدولة، موضحاً التطبيقات التشاركية والتخصصية والدورات التدريبية لعناصر وحدات التحول الرقمي والعناصر المتخصصة بالجهات المختلفة.