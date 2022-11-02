وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بترقية 3122 معلما

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، نص القرار على أن يمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية- من المعلمين القائمين بالتدريس والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية (الذى استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التى أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين) - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.

كما نص القرار، على أنه يتم نقل شاغلى الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم/أخصائى/أمين مكتبة، ويتم نقل شاغلى الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول/ أخصائى أول/أمين مكتبة أول، ونقل شاغلى الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول (أ)/أخصائى أول (أ)ا/ أمين مكتبة أول (أ)، وذلك وفقا للقانون.

واختتم نص القرار: "يصدر المحافظون -كل فى نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم فى المادة الأولى من القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقى اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارا من الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص".