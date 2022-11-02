مذكرة تفاهم بين الطيران المدنى فى مصر وجنوب السودان

وكان الفريق محمد عباس قد التقى بوزير النقل بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له حيث رحب فى مستهل اللقاء بالأشقاء السودانيين مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة والذى يأتى فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو تدعيم العلاقات والتواجد المصرى داخل القارة الإفريقية بما يسهم فى إقامة شراكات اقتصادية فى مجال النقل الجوى وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات ونقل الخبرات المصرية للأشقاء السودانيين فى مختلف مجالات الطيران ويأتى فى مقدمتها الصيانة والشحن الجوى والتدريب
ومن جانبه ثمن وزير النقل السودانى لقائه بوزير الطيران المدنى معربا عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية فى مجال الطيران المدنى والتى تأتى فى ضوء تعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات المصرية.
وأشاد "مادوت بيار" بالطفرة التنموية التى يشهدها قطاع الطيران المدنى المصرى، فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، وهو ما لمسه خلال جولته فى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، معربا عن تقديره للدعم الكبير الذى تقدمه وزارة الطيران المدنى لدولة جنوب السودان فى مجال النقل الجوى، متطلعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.
وفى نهاية اللقاء أهدى الفريق محمد عباس درع وزارة الطيران المدنى للسيد مادوت بيار وزير النقل بدولة جنوب السودان تقديرا للعلاقات المتميزة بين البلدين فى مجال الطيران.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصرى الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى وعن دولة جنوب السودان ديفيد سوبيك رئيس سلطة الطيران المدنى.
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