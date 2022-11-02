مدبولى: تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لتحقيق الحوكمة والضبط

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تعقيبه على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أنه فى إطار التناغم بين وزارتى الكهرباء والبترول، فقد تم ترشيد جانب من استهلاك الغاز محليا، بالنظر إلى أن الجانب الأكبر من استهلاكنا من الغاز هو من نصيب محطات توليد الكهرباء، وبالتالى نجحت الدولة فى الوصول إلى الطاقة القصوى لتشغيل محطات سيمنز، إلى جانب تحقيق وفر فى حدود 15% كمتوسط، يتم توجيهه إلى التصدير من أجل الاستفادة من مواردنا فى توفير العملة الصعبة.





وفيما يتعلق بملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق فى ظل الأزمات العالمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتدخل فى هذا الملف، فى إطار من الحرص على أن يكون تدخلها متوازنا ومحسوبا، لافتا إلى أنه تم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر فى هذه الفترة، لتحقيق الحوكمة والضبط لهذا الجانب، ووجه المواطنين بأداء دورهم المجتمعى فى تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الإبلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، عن أى ممارسات غير سليمة، فيما يخص المبالغة فى الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدى لتلك الممارسات.

وحول سؤال عن النتائج الايجابية التى من المتوقع أن تستتبع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الخطوة ستؤدى ـ برغم زيادة سعر الصرف ـ إلى زيادة ضخ السلع، وبالتالى وفرة فى المعروض، ومن ثم مزيد من التوازن فى الأسعار، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع اتحادات الغرف والصناعات، فمن المتوقع أن نشهد انخفاضا فى أسعار بعض السلع، نتيجة توافرها بصورة كبيرة، وعودة الانتاج من المصانع بكامل طاقتها.

وردا على سؤال عن آلية استفادة العاملين بالقطاع الخاص من العلاوة الاستثنائية التى تم إقرارها فى أجور العاملين بالحكومة، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها بهذا الشأن من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاحتفالية بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، باعتبارها رئيسة المجلس القومى للأجور، المعنى بزيادة الأجور وخاصة للقطاع الخاص، مشيرأ إلى بحث ذلك فى اجتماع قريب لهذا المجلس.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة اتخذت من جانبها قرارا بالتطبيق الفورى للعلاوة الاستثنائية، التى وافق عليها البرلمان، ويتم تطبيقها من مرتب هذا الشهر، كما لفت إلى تعهد رئيس اتحاد الصناعات بالتحرك فى هذا الموضوع لتشمل زيادة المرتبات أبناء القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدعم هذا التوجه المرتبط بقيام القطاع الخاص بتطبيق هذه الزيادات فى الأجور على العاملين به، انحيازا لصالح العمال والبسطاء فى هذا القطاع، وذلك فى إطار من مراعاة ظروف كل صناعة، فى تحديد توقيتاتها وملاءمتها والقيمة ذاتها، خاصة وأن الدولة تقدر تحديات هذا القطاع والصعوبات الراهنة التى يواجهها فى توفير مستلزمات الانتاج.

وشدد مدبولى على أن الحكومة تعمل على مدار اليوم خلال هذه الفترة الدقيقة، وفق أولوية من جانب الدولة تستهدف حماية الفئات محدودة الدخل، وتوفير السلع لكل المواطنين، بصورة كافية، دون تزاحم أو تكالب، وبالأسعار الملائمة، مع تحقيق استقرار الأسواق.

وخلال المؤتمر الصحفى، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ردا على تساؤل حول توقعات زيادة صادرات مصر من الغاز خلال الفترة الحالية والمستقبلية، أنه فيما يتعلق بتصدير الغاز، فإنه يرتبط بالموسمية، حيث يقل التصدير صيفا نتيجة زيادة الاستخدامات فى السوق المحلية، بينما يزيد التصدير فى الشتاء لوجود فائض ناتج عن قلة الاستخدام محليا، كما يرتبط التصدير أيضا بالسعر العالمى، وفق قوى العرض والطلب، لافتا إلى أن أسعار الغاز كانت قد ارتفعت بصورة لم يسبق لها مثيل خلال الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر من هذا العام، موضحا أنه كمتوسط عام، نستطيع ان نقول اننا قد نصل الى 10 مليارات دولار صادرات كإجمالى عام.