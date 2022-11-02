المبعوثة الأمريكية للتنوع البيولوجى تنضم للوفد المشارك فى Cop27

وذكر الموقع الرسمى للخارجية الامريكي، أن "بى مدينا" ستنضم لوفد الولايات المتحدة المشارك فى حضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى شرم الشيخ يوم 6 نوفمبر.
ومن المقرر أن تركز جهود المبعوثة الامريكية على التداخلات بين أزمات المناخ والتنوع البيولوجى وندرة المياه، جنبا إلى جنب مع رئيس الوفد الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى.
وأضافت الخارجية الامريكية أن المبعوثة الامريكية للتنوع البيولوجى والموارد المائية مونيكا بى مدينا ستعمل على تعزيز الطموح المناخى وتعزيز المرونة المناخية وضمان نتائج قوية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.
ويشارك فى هذه القمة، قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى فى الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.
ويذكر أن مؤتمر المناخ، هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى، وهى معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحدمن تأثير النشاط البشرى على المناخ.
وقد بدأ العد التنازلى لانعقاد لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، التى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية بداية من 6 نوفمبر المقبل، حتى الـ 18 من الشهر نفسه.
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