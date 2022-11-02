التنمية المحلية: تحويل 2200 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير التنمية المحلية أن حل مشكلة النظافة والقمامة بالمحافظات يأتى على رأس أولويات الحكومة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضارى للشارع المصرى وبما يليق بمصر وشعبها ، وأشار إلى إن الرئيس السيسى، يتابع كافة تفاصيل الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات بالمحافظات ، وآليات تفعيل المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة أهتمت بشكل كبير بهذا القطاع وحققت العديد من الانجازات منذ يوليو 2014 وحتى الان حيث بلغت كمية المتولد اليومى من المخلفات والذى تم رفعه 300 مليون طن بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه، كما تم رفع تراكمات تاريخية قدرها 80 مليون طن بتكلفة 9,5 مليار جنيه .مشيراً الى انه خلال العام الحالى 2022/2023 تم رفع متولد يومى قدره 25 مليون طن 3,25 مليار جنيه، كما تم استكمال رفع التراكمات التاريخية بلغت حوالى 2,1 مليون طن بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه .

وأشار اللواء هشام آمنة الى دور الوزارة فى تطوير البنية الاساسية لمنظومة النظافة حيث تم تنفيذ 193 مشروع بتكلفة3,5 مليار جنيه تضمنت رفع التراكمات من عدد 42 موقع ، وتوريد عدد87 محطة وسيطة ومتحركة ، وإنشاء18 محطة وسيطة ثابتة ، وتنفيذ 4 محطات فرز أولى وتأهيل وإنشاء 7 مصانع لتدوير المخلفات تم نهو 6 مصانع منها ، إضافة الى إنشاء 36 مدفن صحى آمن لافتاً الى انه جارى العمل خلال العام الحالى الى استكمال الاعمال لعدد 130 مشروع ، والبدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة لعدد 61 مشروع بتكلفة 4 مليار جنيه تشمل استكمال رفع التراكمات التاريخية لعدد 33 موقع وتأهيل وإنشاء 18 مصنع لتدوير المخلفات وإنشاء 10 مدافن صحية آمنة .

وأوضح الوزير انه تم رفع 12 مليون طن مخلفات بناء وهدم بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه منذ يوليو 2014 وحتى الان ، وجارى خلال هذا العام توريد وتركيب 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة 520 مليون جنيه .

وفى سياق آخر أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف 9900 موقعاً فى أنحاء المحافظات وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية فى ملف تغير المناخ ، وتزامناً مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ، والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ .

وأوضح الوزير ان الوزارة تستهدف خلال هذا العام زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه ، تم حتى الان زراعة 2,7 مليون شجرة وجارى العمل على توريد 5 مليون شجرة للمحافظات افتا الى أن المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء ، و الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى ، و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، و مكافحة فقر الغذاء ، و زيادة الرقعة الخضراء ، و توفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة ، و تحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .

واستكمل اللواء هشام آمنة حديثه عن جهود الوزارة فى مواجهة التغيرات المناخية منذ يوليو 2014 وحتى الان حيث تم شراء 4 مليون كشاف موفر للطاقة وصديقة للبيئة بتكلفة 3,5 مليار جنيه ، مشيراً الى انه تم خلال العام المالى الحالى شراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة 650 مليون جنيه.

فيما يخص شراء معدات جديدة لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة، تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن شراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنية تتضمن عدد 1657 لودر أنواع وأحجاد مختلفة ، وعدد 1009 سيارة مكبس ، و 1748 سيارة قلاب، و 1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه، و 865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكى،وعدد722 سيارة مجهزة فنطاس، وعدد 641 سيارة كنس، و 137 سيارة نقل ثقيل، وعدد 669 سيارة مفردة ودبل كابينة ، و 1015 معدات وأصناف أخرى ، لافتاً إلى أنه جارى شراء 1056 معدة جديدة خلال العام المالى الحالى بتكلفة قدرها 2 مليار جنية ، تشمل لوادر وسيارات قلاب وحفارات وسيارات مكبس وسيارات هوك ليفتر وجليدر ... إلخ ، كما تم رفع كفاءة عدد 3308 معدة بتكلفة قدرها 400 مليون جنية .

وفيما يخص تحويل الأتوبيسات للعمل بوقود صديق للبيئة، تم التعاقد على تحويل عدد 2200 أتوبيس لهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار ، وتم نهو وتسليم عدد 200 أتوبيس منها ودخلت الخدمة بالفعل بالإضافة إلى شراء عدد 100 أتوبيس غاز جديد بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنية، بالاضافة الى انه تم خلال العام المالى الحالى شراء 110 أتوبيس كهرباء لهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية بتكلفة قدرها 600 مليون جنية وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP 27 .

وبالنسبة لبرنامج عقود تشغيل منظومة النظافة... تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى الآن توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 2,9 مليار جنية سنوياً ، حيث شملت محافظات القاهرة بتكلفة 1,85 مليار جنية سنوياً ، والاسكندرية 702 مليون جنية سنوياً، وجنوب سيناء 180 مليون جنية سنوياً، ثم الدقهلية 109 مليون جنية سنوياً، والمنوفية 45 مليون جنية سنوياً ، وسوف تستمر الوزارة خلال هذا العام فى صرف هذا المبلغ، مشيراً إلى أنه مقترح تمويل عقود خدمات النظافة بتكلفة 1,2 مليار جنية سنوياً بتمويل من وزارة المالية لمحافظتى الجيزة والقليوبية.

أما بالنسبة للمشروعات الممولة من جهات أجنبية لتطوير منظومة النظافة ... فقد تم تنفيذ مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة بمشروع التحكم فى تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بتكلفة 126 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى ، كما تم تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر لمكون المخلفات الصلبة بتكلفة 79 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بالاضافى الى 8 مليون يورو منحة من الإتحاد الأوروبى.

وبخصوص رفع تطهير الترع والمصارف ... تم رفع تطهير ترع ومصارف قدرها 25 مليون طن بتكلفة قدرها 2 مليار جنية، كما تمر رفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها 17 مليون طن بتكلفة قدرها 1,2 مليار جنية ، كما سيتم رفع هذا العام 8,5 مليون طن بتكلفة 600 مليون جنيه .