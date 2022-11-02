التنمية المحلية: تركيب 4 ملايين كشاف موفر للطاقة بتكلفة 3.5 مليار جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الرؤية المستقبلية للوزارة فيما يخص تطوير منظومة عمل التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة ، وقام اللواء هشام آمنة بالرد على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة المقدمة من أعضاء مجلس النواب لوزير التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها رصف وإنارة الطرق الداخلية ومنظومة تدوير المخلفات وتحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار وقانون المحال العامة وقرارات غلق المقاهى والمحلات وقرارات تخصيص الأراضي.

وفى بداية كلمته قال وزير التنمية المحلية : يشرفني التواجد في مجلس النواب اليوم للرد على الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب وانتهز هذه الفرصة لأقدم لكم ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة عمل التنمية المحلية .

وأضاف اللواء هشام آمنة : استمعت بعناية إلى طلبات وأسئلة السادة النواب اليوم والتى تعكس اهتمامهم بمنظومة العمل المحلى و تؤكد على الدور الرقابى لمجلس النواب على إعمال السلطة التنفيذية ، مضيفا: أعلم قيمة وأهمية التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .. وأنتم صوت الشعب واستمعت لكل طلباتكم بمنتهي اليقظة والاهتمام وسأعمل علي تحقيق مطالبكم .

وحول ملف رصف وإنارة الطرق الداخلية بالمحافظات .. قال وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص إنارة الطرق ففي إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين سلامة الطرق للحفاظ على الأرواح والممتلكات و توفير الطاقة المستهلكة فى إنارة الشوارع ، تم توقيع عقد إتفاق مشترك بين وزارات (التنمية المحلية – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة) والهيئة العربية للتصنيع " مصنع الإلكترونيات " لتوريد وتركيب كشافات إنارة الشوارع موفرة للطاقة يتم تركيبها على الطرق المحلية بالمحافظات .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه تم توريد وتركيب عدد (4) ملايين كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 3,5 مليار جنيه و تم تركيبها على جميع الطرق المحلية ومداخل العزب والكفور والنجوع والقرى والمدن والشوارع الرئيسية بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات أسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليار جنيه حتى شهر أكتوبر الماضى .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري خلال هذا العام شراء عدد 500 ألف كشاف موفرة للطاقة بمشتملاتها بتكلفة قدرها 650 مليون جنيه ومن خلال برنامج حياة كريمة يجري حالياً إستكمال إنارة مداخل القرى المدرجة بالبرنامج وعددها .

وحول ملف رصف الطرق الداخلية بالمحافظات قال وزير التنمية المحلية ففي إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث وحل الإختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم خلال الفترة من عام 2014 حتى شهر أكتوبر الماضى تنفيذ طرق محلية تابعة للمحافظات بلغ عددها (24198) مشروع بإجمالى أطوال (22489) كيلو متر بتكلفة قدرهــــا (60) مليار جنيه ، مشيراً إلى أنه خلال العام المالي الحالى 2023/2022 تم إدرج ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظات مبلــغ 13 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة عدد 750 طريق بأطوال حوالي 2200 كيلومتر من الطرق المحلية التابعة للمحافظـــــات .

وقال وزير التنمية المحلية أنه خلال برنامج حياة كريمة تم رصد مبلغ 10 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة الطرق التي تربط بين المراكز الإدارية وبعضها البعض يخص الطرق المحلية منها مبلغ 5 مليار جنيه وجاري نهو أعمال التنفيذ لهذه المرحلة .

وأكد اللواء هشام آمنة أنه للحد من الفساد في تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية بالمحافظات قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة النقل لمرور لجنة ثلاثية مشتركة من ( الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة التنمية المحلية - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للمرور الميدانى أثناء التنفيذ للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة كما تتولى هذه اللجان أعمال الاستلام الابتدائى للمشروعات التى يتم تنفيذها .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص الحفاظ علي الطرق بعد تنفيذ المرافق (إعادة الشئ لأصله) تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشئ لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على ان تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من (الجامعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - وزارة التنمية المحلية - مديرية الطرق بالمحافظة ) استلام الأعمال التي تمت .



