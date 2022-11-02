مدبولى يتابع الموقف التنفيذى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الجارى تنفيذها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة للتنمية العمرانية، واللواء/ بكر محمد بيومى، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء/ أكرم الجوهرى، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، واللواء/ هانى مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والمهندس محمد الفوى، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.





واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف المشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال التى من شأنها تمكين الحكومة من العمل بكامل هيئاتها من مقارها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات الخاصة بمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، تناولت موقف استلام المبانى الحكومية، والمنظومات الخاصة بالمبانى الحكومية، كما أشارت إلى خطة الانتقال الكلى للعاصمة ومدى جاهزية الجهات الحكومية المختلفة للانتقال، فضلا عن منظومة التحول الرقمى وأعمال الرقمنة، والمرافق الرئيسية بالعاصمة والتى تخدم مشروع الانتقال، ومسارات حركة سير وسائل المواصلات، بالإضافة إلى مدى توافر الوحدات السكنية ووسائل الانتقال.

وأشار المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى موقف تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية داخل العاصمة، والبرنامج الزمنى للانتهاء منها، مستعرضاً خريطة تتضمن الطرق والمسارات البديلة لسيارات النقل المقرر المرور منها خلال الفترة القادمة، والتى تتزامن مع تواجد الموظفين والزوار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح اللواء/ بكر محمد بيومى، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسحلة، الموقف التنفيذى لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من توفير التغطية الخاصة بالمحمول، وكذلك الانتهاء من أعمال ربط مركز اتصالات الحى الحكومى الخارجى، والانتهاء من أعمال الربط الداخلى الخاص بربط مركز اتصالات الحى الحكومى بالمنشآت، ومراكز التشغيل.

وأضاف مدير الإشارة، أنه تم الإنتهاء من تركيب وتشغيل الأجهزة والمعدات بمراكز الإتصالات المختلفة، وكذلك الانتهاء من تركيب وتشغيل واختبار سنترال الحى الحكومى، مشيرا ايضا إلى ما تم الانتهاء منه فى الاحياء السكنية الخاصة بالعاصمة الادارية الجديدة، موضحا ما تم فى شأن تغطية شبكات المحمول، من حيث التغطية الخارجية والداخلية، وكذلك موقف الطرق والمحاور الرئيسية.

وتناول بالشرح اللواء/ أكرم الجوهرى، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، الموقف التنفيذى لأعمال إدارة نظم المعلومات، لميكنة وإنتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضاً الموقف التنفيذى لأعمال البنية التحتية التكنولوجية لمقرات الجهات بالحى الحكومى، وأيضا الموقف التنفيذى لمركز البيانات الموحد للدولة، موضحاً التطبيقات التشاركية والتخصصية والدورات التدريبية لعناصر وحدات التحول الرقمى والعناصر المتخصصة بالجهات المختلفة.