الحكومة: الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل حديثه أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من المقرر أن يحضر وزير الكهرباء هذا المؤتمر لكنه اعتذر لارتباطه بمهمة عمل رسمية بالخارج.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد عرض تقرير مهم حول متابعة موقف الاقتصاد المصرى، خاصة بعد القرارات التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزى بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر العملة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإسراع فى تفعيل القرارات التى خرجت عن المؤتمر الاقتصادى، وعلى رأسها القرار الصادر بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتى بلغت تكلفتها حوالى 67 مليار جنيه.

وقال مدبولى فى هذا الصدد: أود أن انتهز الفرصة وأتوجه بالشكر لمجلس النواب على سرعة موافقته على هذه الحزمة وإقرارها والتى سنبدأ فى تطبيقها اعتبارا من الشهر الجارى، بمجرد إصدار القرار الخاص بالقانون.

وأوضح انه منذ الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتابع على الأرض موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، حيث أن هدف الحكومة خلال هذه المرحلة هو الاستمرار فى إتاحة السلع فى السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال: بالإضافة إلى ذلك، توجد تكليفات من رئيس الجمهورية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظين ووزارة التموين بالتوسع فى توزيع كراتين السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مدعمة بالكامل للمواطنين، وأيضا هناك تكليفات بالتوسع فى إنشاء المنافذ التى تعرض فيها هذه السلع، بأسعار معقولة بحيث تكون فى متناول كل المواطنين فى هذه المرحلة، موضحا أن هذه المنافذ ستستمر خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار فى السلع.

وتابع: أود أيضا التأكيد على أنه يوجد تواصل تام مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسألة استقرار أسعار السلع، وفى الصدد فإن وزير التموين اجتمع قبل يومين مع الاتحاد وتم التوافق على العمل من أجل استقرار أسعار السلع، والأهم توافرها بالكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا للغاية تبذله الدولة، ومضيفا أنه ومع قرارات محافظ البنك المركزى الأخيرة بشأن السياسة النقدية بدأت انفراجة جيدة فى الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأكد رجال الصناعة حدوث انفراجة بالفعل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو العمل على توفير السلع، وإتاحتها لجميع المواطنين، وألا يكون هناك أى نقص فى فى السلع، مؤكدا قيام الحكومة أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، مثل الأرز والقطن.

وأضاف: حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الإعلان عنها بإجمالى حوالى 67 مليار جنيه، تضمنت علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمستحقين للمعاشات، مشيرا إلى أنه خلال الملتقى الذى انعقد بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، وعد الاتحاد بأنه سيتم تفعيل زيادة مماثلة أيضا للعاملين فى القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أحد قرارات الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى هو ألا تتم أى زيادة على أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية خلال هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على أن الحكومة لن تقوم على مدار العام المالى الجارى بزيادة أسعار الكهرباء.

وفى هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن وزير الكهرباء أعلن فى 9 يونيو 2020 خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء على مدار 5 سنوات، وكانت هذه الخطة موضوعة على أساس سعر صرف الدولار بمتوسط 16 جنيها؛ موضحا أن تسعير الكهرباء مرتبط بسعر الغاز الذى تشتريه وزارة الكهرباء من وزارة البترول، وكذا بالتسعير العالمى، وبالتالى فسعر الكهرباء مرتبط بسعر صرف الدولار، مضيفا: وزير الكهرباء أعلن حينها أنه لو تغير سعر الصرف ستزيد أسعار الكهرباء.

وتابع: اتخذت الحكومة اليوم فعليا قرارا بعدم زيادة هذه الأسعار بالكامل على المواطن لمدة سنة، وهو ما يعنى أن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الـ 67 مليار جنيه قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى تتحملها الدولة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفى بالإشارة إلى ضرورة معرفة حجم ما تبذله الدولة من جهود لكى تقلل من الأعباء الملقاة على عاتق الأسر المصرية فى هذه الظروف الدقيقة، قائلا: شغلنا الشاغل الآن هو كيف نقوم كحكومة بذلك فى ضوء قدراتنا المالية وفى إطار الموازنة العامة للدولة، بحيث نتخطى هذه المرحلة ولا نؤثر على أرقام الموازنة فى الوقت نفسه، وبحيث نحافظ على أن يكون أداء الاقتصاد الوطنى فى حالة الانضباط المالى الذى نأمله دائما.