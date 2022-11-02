هيئة قناة السويس تدشن ثلاث قاطرات جديدة

وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن تلك القاطرات الجديدة تلبى مواصفات واحتياجات وطبيعة العمل بقناة السويس، حيث يبلغ طولها 18.6 مترًا وعرضها 6.8 متر، بعمق 2.6 متر وغاطس 2.20 متر، وتصل سرعة القاطرات إلى 10 عقدات، بقوة شد تتراوح من 12-18 طنا، مدعومة بماكينات من طراز "SCANIA DI13070M"، والتى يبلغ قدرتها 2 * 500 حصان فضلاً عن تزويد القاطرات بعدد مخازن للوقود بسعة تتراوح من 6 إلى 10 م3 ومخزنين آخرين للمياه العذبة بسعة متر مكعب، وتتسع كل قاطرة لطاقم عمل مكون من 4 أفراد.
الجدير بالذكر أن شركة التمساح لبناء السفن تعكف على بناء قاطرتين جديدتين بنفس الطراز ضمن تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة التمساح على بناء 5 قاطرات بحرية جديدة ذات مواصفات متميزة، وذلك ضمن خطة هيئة قناة السويس لتدعيم أسطولها البحرى بوحدات جديدة متطورة لخدمة السفن العابرة ضمن أهداف استراتيجية التطوير 2023.
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