افصل واسمع.. كثافات بشارع مراد والبحر الأعظم وصلاح سالم وهذه البدائل

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت ببرنامج افصل واسمع، على الراديو 9090، شدد صابر على أن هناك خطة موضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور، مبينا أن اللواء محمد عبدالحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بنشر الخدمات المرورية لكافة محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق السريعة والصحراوى والدائرى.

كما أكد صابر أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور (القاهرة)، شدد على نشر الخدمات المرورية بكافة محاور القاهرة، بتعيين خدمات مرورية لتصفية أى كثافات متوقعة.

واستهل صابر فى تقريره اليومى عن الحركة المرورية بالجمهورية، بالحديث عن الحركة المرورية فى محافظة الإسكندرية، قائلا إن هناك توافد للأحجام المرورية على محور الكورنيش أعلى كوبرى ستانلى، ومنطقة سبورتنج ومناطق خالد بن الوليد.

كما نوه إلى وجود أحجام بمناطق محور أبو قير، مشيرا إلى أنه يفضل الآن سلوك كوبرى المحمودية الجديد للتنقل بين شرق الإسكندرية وغربها.

وفى محافظة الدقهلية، أشار إلى وجود بعض الأحجام بمدينة المنصورة وبالتحديد فى شارع المشاية وتقاطعه مع صلاح سالم، وأيضا شارع جيهان السادات، مشيرا إلى أنه يفضل سلوك محور أحمد ماهر.

وفى الغربية، نصح صابر إلى تجنب شارع المديرية بمدينة طنطا المتجه لميدان المحطة، داعيا إلى سلوك محور طه الحكيم.

وفى الإسماعيلية، نصح صابر أيضا بتجنب شارع عرشية ناصر ومجمع المدارس، بسبب ارتفاع الكثافات المرورية.

وعن الكثافات على الطريق الزراعى، نوه صابر إلى وجود كثافات بالقادم من شبرا والمتجه إلى بنها ومناطق ألما، يفضل سلوك محور بنها الحر.

كما نوه إلى تجنب محور 26 يوليو، لوجود كثافات بنطاق ناهيا والبراجيل، حيث يفضل سلوك محور روض الفرج.

وعن الحركة المرورية فى الجيزة، نوه إلى وجود كثافات بشارع البحر الأعظم، واستبداله بشارع ربيع الجيزى، بالإضافة إلى وجود كثافات بشارع مراد للمتجه إلى مناطق نفق العجوزة، أما القادم من الدقى فيفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع السودان.

كما تم الدفع بسيارات الانتشار السريع بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات.

وفى القاهرة، نصح صابر بتجنب محور صلاح سالم، للقادم من مناطق الرحمن الرحيم ومتجه لمطار القاهرة، كما يفضل سلوك محور النصر.

كما نوه إلى وجود كثافات أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث نصح بتجنب السير عليهم، داعيا إلى التنقل بين القاهرة والجيزة عبر استخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، الساحل، عباس".