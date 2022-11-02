الرئيس السيسى: أتمنى الازدهار للشعب الجزائرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال السيسى فى تصريحات لوسائل إعلام جزائرية نشرها المتحدث الرسمى للرئاسة: أتمنى التقدم والنجاح والازدهار دائما للشعب الجزائرى. وتابع: الشعب الجزائرى شعب عظيم نقدره ونحترمه. وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء كلمة بالقمة العربية المنعقدة فى الجزائر. وانطلقت فى العاصمة الجزائرية، مساء أمس الثلاثاء، اليوم الأول من الدورة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية، إثر جلسة علنية نوقشت فيها عدة قضايا، على رأسها تعزيز العمل العربى المشترك والقضية الفلسطينية وأبرز القضايا الراهنة فى العالم.

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