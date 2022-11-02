لقاءات الرئيس السيسى على هامش القمة العربية بالجزائر (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - ونشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صورا لبعض لقاءات الرئيس السيسى مع عدد من القادة والملوك والرؤساء، من بينهم الرئيس التونسى قيس سعيد، والرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، والأمير الحسين بن عبدالله ولى عهد الأردن.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه جلالة الملك عبد الله بن الحسين، مشيدا بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ومؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصة فى ضوء ما يجمعهما من توافق فى الرؤى والمصالح، وفى ظل التحديات الكبيرة التى تشهدها المنطقة.

من جانبه؛ نقل الأمير الحسين بن عبد الله إلى الرئيس تحيات أخيه العاهل الأردنى، معربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التى تمر بها دول المنطقة، والتى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيدا فى هذا السياق بالدور المحورى لمصر فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربى.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالى الشقيق فى إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلا عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها، خاصة خطر التطرف والإرهاب، مشيرا إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة أزمات الجفاف وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

من جانبه أكد الرئيس الصومالى حرص الصومال على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تطوير التعاون الثنائى على مختلف المستويات؛ مشيرا إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية على المستويين الرسمى والشعبى، ومشيدا بدور مصر التاريخى فى مساندة الصومال وما تقدمه من دعم فى مختلف المجالات.

وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى متابعة نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس الصومالى إلى القاهرة فى شهر يوليو الماضى بهدف تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن تطورات مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بأمن البحر الأحمر.

كما استعرض الرئيس الصومالى آخر مستجدات الوضع الداخلى فى بلاده، والخطوات الجارى اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التى تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.

أيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء مع رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أكد متانة العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين حكومة وشعبا، والموقف المصرى الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشددا على استعداد مصر لدعم أمن واستقرار اليمن، واللذين يمثلان أهمية بالغة للأمن القومى المصرى، وذلك فى إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، الأمر الذى يفرض مواصلة الجهود الرامية لتجديد الهدنة فى اليمن على النحو الذى يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية، بما يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويلبى طموحات الشعب اليمنى.

وأعرب رشاد العلمى عن التقدير لمواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمى ككل، مستعرضا تطورات الأوضاع فى بلاده، وجهود الحكومة لاستعادة السلام والاستقرار، والتحديات التى تواجه الشعب اليمنى الشقيق نتيجة لتدهور الوضع الإنسانى.

وفى وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلا عن التشابك الحضارى والثقافى الممتد، متمنيا التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس، تحت قيادة الرئيس قيس سعيد فى إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسى الشقيق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلا عن التشابك الحضارى والثقافى الممتد، متمنيا التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس، تحت قيادة الرئيس قيس سعيد فى إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسى الشقيق.

وأكد الرئيس تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى، ودعم مصر لكافة الجهود الجارية الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح فى تونس.

من ناحيته؛ أكد الرئيس التونسى، عمق الروابط التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، فى ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا.

وأعرب سعيد، عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، فضلا عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة فى مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال المتحدث الرسمى، إن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش اجتماعات القمة العربية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس العراق، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى جدد التهنئة لأخيه الرئيس العراقى على نيل ثقة البرلمان وتوليه مهام منصبه فى أكتوبر الماضى، معربا عن خالص التمنيات له بالتوفيق فى تلبية طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقى الشقيق نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.

كما أعرب الرئيس السيسى عن الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية، والتى تعززها أواصر الاخوة والتفاعل المجتمعى بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على الدفع بأطر التعاون الثنائى مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ومشددا فى هذا الصدد على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتى تتمحور أبرزها حول دعم وحدة العراق وسيادته على كل أراضيه، بما يحافظ على أمن واستقرار العراق ويساهم فى الحيلولة دون عودة ظهور التنظيمات الإرهابية به.

وأعرب الرئيس العراقى عن امتنانه للفتة الكريمة من الرئيس السيسى، وتقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كل الأصعدة، مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، ومؤكدا حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائى الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

كما ثمن رئيس العراق الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، معتبرا إياها نموذجا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين تبادلا كذلك وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التى تعانى منها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها فى العيش فى سلام واستقرار.