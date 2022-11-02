الأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلى تنظم لقاء حول تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - نظمت الأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلى لقاءً تثقيفيًّا تحت عنوان "التغيرات المناخية- الأسباب والتداعيات والجهود المبذولة"، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس اسطفانوس زكى، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية فى سنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المدارس لسنودس النيل الإنجيلى، والدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ التربية والتوعية البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، والأستاذ الدكتورة ريهام رفعت، أستاذ ووكيل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة سهام أحمد، أستاذ ورئيس قسم العلوم الزراعية، كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، والدكتور عادل سليمان، عن وزارة البيئة، وذلك بقاعة ديلز بكلية رمسيس للبنات، بمشاركة أساتذة مادة العلوم والدراسات الاجتماعية، وطلاب المرحلة الثانوية من جميع مدارس الأمانة العامة لسنودس النيل الإنجيلى ومعهد الإدارة والسكرتارية.





وقال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته: "الحفاظ على البيئة مسؤولية إيمانية، وتحرص الكنيسة الإنجيلية بمصر، بمُختَلَف مذاهبِها، ومؤسَّساتها، على ترسيخِ هذا الفكر فى مُختَلَفِ خطاباتِها وفاعلياتِها، ومناهجِها اللاهوتية، منْ أجلِ فهمٍ أعمقَ لمسؤوليةِ الإنسانِ تجاهَ خليقة الله، وما يتَّصلُ بهذا المفهومِ منْ قضايا الخلقِ والبيئةِ وتغيُّرِ المناخ"، كما عبر الدكتور القس أندريه زكى عن سعادته الكبيرة باستقبال مصرنا الحبيبة مؤتمر المناخ COP 27 فى شرم الشيخ الشهر الحالى، مضيفًا "نرحب بجميع ضيوف المؤتمر من جميع بلدان العالم، ونصلى دائمًا من أجل بلادنا والعالم أجمع، ليحفظ اللهُ الأمن والصحة والسلامة للجميع".

وجاءت كلمات الدكتور القس اسطفانوس زكى، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، باهتمام الكنيسة الإنجيلية من بداية خدمتها بالتعليم، مستعرضًا إدراك العالم لخطورة الممارسات السيئة التى تؤثر على المناخ، مؤكدًا "أن مدارس السنودس جزء من المجتمع وعليها دور حيوى فى هذه معالجة هذه القضية بالمبادرات والندوات".

كما رحب القس باسم بشرى، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلى، باهتمام الأمانة العامة لمدارس السنودس بنشر الوعى التثقيفى لما يحدث من قضايا"، مشيرًا إلى "أن مدارس السنودس ٢٤ مدرسة، بها أكثر من ٤٠ ألف طالب وطالبة".

وأكد الدكتور كريم درويش، رئيس مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على الجهود التى تمت من الدولة المصرية لاستضافة هذا المؤتمر، والتى تعد فخرًا لنا جميعًا"، مضيفًا "إن مصر قادرة على تأمين هذا الحدث العظيم رغم المحاولات الإرهابية لتعطيل الحدث، وهذا المؤتمر بداية لانطلاقة تنفيذية لتغير المناخ".

وأشار الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، إلى "أن يد الإنسان هى التى أخلت بالنظام البيئى الطبيعى الذى خلقة الله"، مشيدًا بدور الدولة بكافة قطاعاتها فى الاهتمام بقضية تغير المناخ.

وشارك القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، ببعض الآيات الكتابية التى تشهد عن براعة الله فى خلق الطبيعة، وعمله الحسن لكى تستمتع هذه البشرية بهذا الكون الرائع.

وتحدث القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، عن دور الدولة فى استغلال مصادر الطاقة النظيفة فى مصر، لافتًا إلى أهمية دور هذا الجيل فى التشجيع على السلوكيات التى تحد من هذا التلوث.

ومن جانبها عبرت الأستاذة زينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشؤون الإدارات، عن فخرها بهذا الحدث العظيم، مشيدة بدور مجلس المؤسسات التعليمية فى تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية الهامة.

وشاركت الدكتورة وفاء رضا، مدير إدارة الوايلى التعليمية، بكلمة عن ضرورة مواكبة القضايا العصرية، وفخرنا بخطة الدولة ٢٠٣٠ لمستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.

كما شارك بالحضور فى اللقاء الدكتور Andreas Herrmann، رئيس الحوار الإسلامى المسيحى فى الكنيسة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبى EKD، والدكتور Dr.simon Kuntze، أستاذ اللاهوت الألمانى ومسؤول عن العلاقات الدولية فى منطقة الشرق الأوسط- مصر وفلسطين فى إرسالية برلين BMW، وعن وزارة التربية والتعليم الأستاذة زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم لشؤون الإدارات بالقاهرة، والدكتورة وفاء رضا، مدير عام إدارة الوايلى التعليمية، والأستاذ خالد أبو العلا، مدير التعليم الخاص بإدارة الوايلى التعليمية، ومن مديرى مدارس السنودس، الأستاذة هالة توما، مديرة كلية رمسيس الجديدة، والأستاذة مارى ألفى، مديرة كلية رمسيس للبنات، والأستاذة دينا جلال، القائم بأعمال مدير رمسيس البريطانية.