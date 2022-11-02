«الرعاية الصحية» تتعاون مع «تاكيدا مصر» فى التكنولوجيا الدوائية والطبية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور سامى خليل، مدير شركة تاكيدا مصر للصناعات الدوائية (TAKEDA)، وذلك بمقر الهيئة فى مدينة نصر.





واستعرض اللقاء، نتائج التعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية و"تاكيدا مصر" فى العديد من مجالات الرعاية الطبية والدوائية، كما ناقش استمرار تبادل الخبرات فى مجالات استخدام وتطبيق البحوث والتكنولوجيا الطبية والدوائية، للتعرف على طرق العلاج الأمثل، ومتابعة أحدث التطورات فى العلاج، مما يسهم فى تحسين مزايا الرعاية الطبية والعلاج الدوائى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكل المتعاملين داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، وزيادة فرص العلاج للمرضى على نحو أفضل مطابق للمعايير العالمية.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات تدريب الأطباء والصيادلة على البرامج والتطبيقات الحديثة، والارتقاء بالمستوى المعرفى لهم وإكسابهم المهارات التكنولوجية لتحسين الرعاية الطبية والعلاج الدوائى، ومنها التدريب على تطبيق GI Atlas الرقمى، والذى يعد منصة متخصصة لأمراض الجهاز الهضمى تم تصميمها لتسهيل تبادل المعرفة بين المتخصصين فى الرعاية الصحية بطريقة مبسطة وسهلة الاستخدام ومن مصادر موثوقة، وكذلك التدريب على تطبيق (فارما تل)، والذى يعد أول تطبيق تعليمى إلكترونى مصمم لتنمية المعرفة والمهارات لدى الصيادلة العاملين بالمستشفيات بطريقة تعليمية من خلال تطبيق سهل التصميم، يسهم فى التشخيص الدوائى المبنى على الأدوات العلمية والحلول التكنولوجية المحدثة.

وثمن الدكتور أحمد السبكى، التعاون المثمر مع شركة تاكيدا مصر، لافتا إلى أنها إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى الصناعات الدوائية القائمة على الأبحاث والتطوير، حيث أظهرت الشركة أداءا قويا فى تعزيز تطوير نظام الرعاية الصحية بمصر، لافتا إلى أن الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة الدولية تسهم فى نجاح جهود الدولة فى الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة للمصريين بجودة عالمية، وتابع: مصر محور الشراكات الناجحة، ولدينا فرص غير متناهية للاستثمار بمجال الرعاية الصحية فى مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، اهتمام الهيئة بالتعليم والتدريب المستمر لمقدمى الخدمة الصحية من الأطباء والصيادلة، واستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية فى التعليم والتدريب والإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، والتعرف على أحدث البروتوكولات الإكلينيكية المحدثة دوليا لعلاج المرضى، مشيرا إلى الإنعكاس الكبير لذلك على مستوى جودة الخدمة والرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وجعلها أكثر تطورا وتقدما وأمانا.

وأكد السبكى، أهمية الاستفادة من التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة فى تيسير حصول المواطنين على كافة خدمات الرعاية الصحية، ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية، مشيرا إلى حرص الهيئة على ذلك، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لرقمنة كافة الخدمات ورؤية مصر 2030 فى هذا الإطار.

وأعرب الدكتور سامى خليل، عن تقديره للتعاون المثمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرا إلى جهودها المبذولة وأثرها الإيجابى على سرعة تطور الرعاية الصحية فى مصر، وتابع: نسعى إلى عقد شراكات هادفة مع مختلف الجهات المعنية لاستمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

وأضاف أن الشركة تؤمن بأهمية تسخير التقنيات التكنولوجية لخدمة القطاع الطبى، وذلك فى إطار رؤية واستراتيجية مصر للتحول الرقمى، ويعد تطبيقاتها جزء من التطور فى الصناعة التى تتحرك نحو تكامل أفضل لنظام الرعاية الصحية ومقدمى الخدمة فى مختلف دول العالم.