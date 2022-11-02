الهيئة القبطية الإنجيلية توقع بروتوكول تعاون مع صندوق «عطاء»

جدة - نرمين السيد - وقَّع محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ويمثلها الأستاذ ممتاز بشاى، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، بهدف الإتاحة المكانية لجامعتى الزقازيق والمنوفية حتى يتمكن الطلاب ذوو الإعاقات الحركية، والبصرية من الحركة والتنقل داخل الجامعات لتسهيل ممارستهم للعملية التعليمية بحضور وفد رفيع من قيادات الصندوق والهيئة الإنجيلية.





وأفاد عشماوى "أن توقيع البروتوكول يأتى استكمالًا لما قام به الصندوق من الانتهاء من تطبيق الإتاحة بجامعة عين شمس على أعلى مستوى واستكمال هدف الصندوق فى تطبيق كود ومعايير الإتاحة المكانية بباقى الجامعات بجمهورية مصر العربية؛ حيث يهدف الصندوق إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم، سعيًا للوصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية، ليتمكنوا من العيش باستقلالية عن طريق تمويل ومساندة المشروعات الجادة والهادفة التى تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الخبرة فى مجال الإعاقة داخل جمهورية مصر العربية"، مؤكدًا "أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تهيئة وإتاحة الحرم الجامعى الرئيسى بالتركيز على 7 كليات داخل جامعتى الزقازيق، والمنوفية، وهذا عن طريق إتاحة مداخل ومخارج المبانى والأدوار الخاصة بالدراسة من خلال ما يقرب من 115 منحدرًا معدنيًّا لتسهيل حركة الطلاب ذوى الإعاقة الحركية وتهيئة مبانى الكليات والمداخل الخارجية والممرات والسلالم والحمامات بساند حوائط (هاند ريل) وغيرها من التدخلات، وعمل مشايات كف بصرى للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية (المكفوفين)، وتطبيق كود الإتاحة للطلاب ضعاف البصر من البوابة الرئيسية وحتى مدرجات المحاضرات داخل الكليات لمساعدتهم فى التنقل داخل الجامعة باستقلالية".

ومن جانبه، عبر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن اعتزازه الكبير بالتعاون مع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء"، وقال رئيس الإنجيلية: "ذوو الإعاقة أحد أهم أولوياتنا، واهتمام الهيئة الإنجيلية الرئيسى هو الإنسان والكرامة الإنسانية، ونعمل على أرض واحدة مع من نخدمهم، وننتمى إليهم، لأننا نؤمن بأننا جزء من هذا المجتمع، ونشعر بسعادة لأننا نقوم بهذا الدور الوطنى".*

وأشار عشماوى إلى "أنه سيتم تركيب مصعد خاص لذوى الإعاقة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، ورفع كفاءة وإتاحة دورات مياه مخصصة للطلبة وتنفيذ لوحة إرشادية داخل الحرم الجامعى مدعمة بلغة برايل لتوضيح أماكن المكاتب والخدمات المقدمة، كما سيتم رفع وعى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من غير ذوى الإعاقة بالجامعات المصرية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم وهذا من خلال استشاريين فى مجال الإعاقة".



يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واحدة من منظمات المجتمع المدنى المصرى، ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولى اهتمامًا كبيرًا بالإنسان، وهو محور رسالتها، وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى المجتمع، كما تشارك الهيئة فى معظم المبادرات الرئاسية التى تنفذها الدولة المصرية، ومبادرة حياة كريمة، وأحد أعضاء التحالف الوطنى لجمعيات العمل الأهلى والتنموى.